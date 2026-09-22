列车车身如果出现卡通人物，往往是列车公司与某卡通品牌联名合作的结果。

近日，在台湾一部台铁列车车身出现的史努比和肥嘟嘟左卫门（Buriburizaemon），却不是官方活动，一名职员还因此必须写报告。

原来，台铁一列EMU3000型新自强号列车车身积了灰尘，一名调车人员趁着等待作业的空档，戴着手套在积灰的列车车身绘制了上述卡通人物。

画上史努比（左）和肥嘟嘟左卫门（右）的列车车门。（取自脸书）

尽管车身没任何损坏，列车清洗之后也恢复原貌，但台铁管理层还是要求员工写说明报告，并由主管提醒不得再犯。

这件事自然引起台湾网民议论，其中原因也不难理解：网友眼中的可爱卡通人物，在管理层看来，却成了不能轻易开启的先例。

因为今天员工画的是史努比，大家看了自然觉得可爱，但明天如果有人画上政治人物、宗教符号，或是一幅冒犯某个群体的图案，结果可能大不相同。

这让人想起今年早些时候，25岁的方章杰在蒙巴登地铁站外的人行道，用高压水枪冲洗地面，画出图案的事情。

他于6月5日在个人社媒平台上传视频，指自己在蒙巴登地铁站外的人行道作画时遭人投诉，甚至惊动警方到场。尽管警方在厘清事情经过之后允许他继续作画，他却发现作品隔天就被清除得一干二净。