女行政人员因孕期并发症住院期间，接到公司总监的电话，被通知将在她产假结束后终止雇佣关系。雇佣纠纷索偿庭为此裁定，产假与住院假是女员工依法享有的权益，公司因她行使权利而歧视并意图解雇她，构成不当解雇，下令公司赔偿女子1万9800元。

审理这起案件的推事李俐椿认为，本案揭示职场女性在选择生儿育女时，可能遭遇的不良职场文化，因此认为有必要公开本案判决。

根据雇佣纠纷索偿庭星期二（9月22日）发出的判词，女子在2021年4月受雇于一家公司，担任行政人员，离职前月薪为3300元。她在2023年10月11日生产，产假原定于2024年1月25日结束。然而，她被迫递交辞呈，在产假结束当天离职。

判词显示，女子工作表现良好，2023年7月的绩效考核中，她的直属上司与新任总监都肯定了她的工作态度与表现，赞扬她表现优秀，甚至能胜任自身专业领域以外的工作。

同年9月13日，女子因怀孕相关并发症和高血压遵从医嘱住院，并通知公司将休假至分娩。岂料，直属上司在同月18日发短信提醒她，公司总监不打算让她日后回公司工作。随后，女子在10月4日接到总监的电话，通话过程被女子丈夫全程录音。

总监在电话中说，女子不符合他对团队“新愿景”的要求，并表示“在产假结束后终止雇佣关系会比较干脆”，也能让女子专注于家庭。总监还说，若女子日后仍有意回公司任职，必须重新面试并接受评估。

女子被迫在2023年12月21日递交辞呈，她接着入禀雇佣纠纷索偿庭索赔，雇主的做法属于“意图解雇”（constructive dismissal），并构成不当解雇。

公司辩称善意探问遭驳斥

公司辩称，女子早前曾表示有意在产假后留职停薪，总监只是出于善意致电了解她产假后的安排。

不过，推事指出，女子当时并未提交无薪假申请，此前仅是在考虑育儿安排时询问过相关可能。通话录音也显示，总监当时已知道女子打算在产假后复工，因此了解她的休假安排的说法并无依据。

女子的直属上司供称，总监曾询问她，若告知女子“不符合团队愿景”女子会有何反应。上司意识到女子产假结束后将被要求离开，才发短信提醒。推事认为，这显示总监当时已有意解雇女子，而这才是那通电话的目的。

推事也指出，女子休假前的考核显示她表现良好，总监称她“不符合团队愿景”的说法缺乏证据，解雇的真实原因是她因住院假和产假缺勤。然而，这些是女子享有的权益，公司因她行使权利而解雇她，构成不当解雇，且存在歧视。

裁定赔偿六个月薪资

至于赔偿金额，由于女子所在的行业规模小，而且过后无法找到符合新手母亲能灵活办公需求的工作，推事裁定公司须赔偿三个月薪资作为收入损失。

另外，公司在女子住院待产、身心脆弱且难以亲自到公司商谈或维护权益时迫使她离职，做法缺乏敏感度且有损尊严，因此须再支付三个月薪资作为损害赔偿，总赔偿额为1万9800元。