刷手机时，myResponder应用突然响起心脏骤停求助警示，国大学生陈孜涵看了立即前往应用所显示的地点，发现倒地者竟是社区内贩卖报纸的叔叔。她毫不犹豫地使用心肺复苏术和自动体外除颤器，成功挽回一命。

据陈孜涵忆述，那是2023年11月10日，她赶到现场时，附近的自动体外除颤器（AED）已被另一名热心路人拿了过来，但对方并不知道心肺复苏术的正确做法，也不会使用自动体外除颤器。不过，在陈孜涵和另一名志愿者的救援下，心脏骤停的报贩终于在救护车到达前恢复了脉搏。

这是陈孜涵第一次响应求助警示，她受访时说，当时思路极为清晰，在等电梯时就已经在脑中规划好接下来的步骤：先取自动体外除颤器，再前往现场实施心肺复苏，同一时间呼叫救护车。

“我认为每个人至少应该知道遇到紧急情况要第一时间叫救护车，也希望更多人会学心肺复苏和（如何用）体外除颤器。”

虽然陈孜涵后来也遇到过无法挽救生命的个案，但第一次的成功经验，让如今24岁的她深信，只要能及时施救，希望就会一直在。

为肯定陈孜涵英勇救人，在应对紧急情况时临危不乱，新加坡红十字会星期二（9月22日）颁发表扬奖给她及其他热心的民众。今年共有超过380个机构与个人获奖，当中包括52名表扬奖得主、10名高级表扬奖得主和八名总统青年奖得主，他们从活动主宾尚达曼总统手里接过奖项。

2023年宣布参选总统但最终未能符合资格的本地企业家吴振华（左一）获颁新加坡红十字会杰出服务奖。出席活动的主宾尚达曼总统（右三）与他在台下友好交流并合影。（吴先邦摄）

知悉一带血的“重量” 带全家成为捐血志愿者

另一名获颁表扬奖的梅正宁（56岁）说，自从她和女儿在三年前通过流动采血车了解到捐血的意义后，便深受启发，于是带着全家人成为红十字会捐血活动的志愿者。

梅正宁说：“我一直以为只有医生才能救命，通过捐血才得知一袋血可以救三条命，普通人也可以通过捐血来救命。”

红十字会主席陈开河致辞时说，为社区做出贡献的方式各不相同，但出发点都是服务人类社会。“每一个善举都意义非凡，这些行动汇聚在一起时，可以产生远超过个人能达成的深远影响。”

新加坡红十字会与人民协会也在星期二签署一份为期三年的谅解备忘录，深化双方在危机管理、应对热浪、社会心理支持和社区捐血活动方面的合作。

红十字会未来将为人协社区紧急应变小组（CERT）的志愿者提供前往海外学习区域危机管理和灾后复原经验的机会。两家机构也会合作展开应对热浪和社会心理支持的项目，并鼓励更多青年参与捐血。

另外，新加坡红十字会也首次与独立出版社Helang Books合作推出一本关于地中海贫血症的儿童书籍，借此提升儿童对捐血的意识。