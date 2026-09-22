本地星期二（9月22日）下午多处大雨倾盆，两处道路发生突发性淹水，另有八处可能淹水。

根据公用事业局在社交媒体发布的通知，发生突发性淹水的两处道路都在武吉知马一带：介于太子路（Prince Road）和路德兰路（Lutheran Road）的国王路（King’s Road），以及介于太子路和武吉知马路的加冕路（Coronation Road），分别于下午5时11分和5时15分发生突发性淹水。

不过，公用局之后更新贴文说，加冕路和国王路的积水分别于下午5时28分和5时37分退去。

另有八处可能出现突发性淹水：

卡尔圈（Gul Circle）与卡尔道（Gul Avenue）交界处；

克力路（Craig Road）与丹戎巴葛路交界处；

华登通道（Watten Drive）；

介于华登坡（Watten Rise）和杜尼安路（Dunearn Road）的翠峰路（Hillcrest Road）；

介于惹兰更邦莫拉地（Jalan Kembang Melati）和武吉知马路的克鲁尼园路；

女皇路（Queen’s Road）与路德兰路交界处；

联邦巷与联邦道交界处；

以及榜鹅大道前往淡滨尼快速公路（TPE）匝道。

公用局提醒公众暂时避免使用上述路段。