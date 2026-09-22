亚细安即使充分合作，整体规模也不过是中国的一半。国防部长陈振声指出，亚细安若要发挥7亿人口市场的整体优势，成员国就不应把彼此视为竞争对手，而应搁置部分政治，让经济带动区域整合。

陈振声也是公共服务统筹部长。他星期二（9月22日）在拉惹勒南国际研究院（RSIS）成立30周年讲座的提问环节中，被问及如何看待新加坡明年担任亚细安轮值主席国的工作重点。

他认为，亚细安接下来要做两方面的工作，一是让这区域维稳的“防守”，一是促进这区域整合的“攻势”。他说，“防守”看似简单，就是尽量避免卷入麻烦。“在世界面对各种问题之际，亚细安若能避险维稳，本身就已处于较有利的位置。”

不过，他也坦言，在当前环境下，要完全置身事外说易行难。因此，若问题已经出现，要妥善管控；若局势有一触即发之险，则要确保它不会发生不会失控。

至于促进区域整合的“攻势”工作，陈振声认为，亚细安仍有许多加强合作的机会。他说，区域真正面对的竞争，并非成员国之间的竞争，而是亚细安能否以一个整体，向世界展现自身的价值和吸引力。

“如果我们要说自己是一个拥有7亿人口、充满机遇的市场，就应搁置部分政治，真正让经济带动整合。”

他以数据、金融和能源系统为例指出，这些都是新经济的重要领域，也是企业决定是否到一个地区投资时关心的基本条件，亚细安应进一步推动这些领域的整合。

与此同时，亚细安也应简化规则，让企业更容易把亚细安视为一个整体来投资，而不必逐一应付11个不同的司法管辖区，跨过一道道门槛。这将有助于为区域民众创造更好的工作，并带动薪资增长。

陈振声说：“随着亚细安成员之间的相互依存加深，就会更重视彼此的成功，进而也提高这区域和平的可能性。”