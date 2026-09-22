因涉及2024年10月和12月的两起毛广岛漏油事故，壳牌新加坡被控上法庭，同时也被指没立即上报事故。

壳牌新加坡（Shell Singapore Pte Ltd）星期二（9月22日）在国家法院被控四项抵触《防止海洋污染法令》的控状。

控状显示，2024年10月20日早上8时许，约40吨含油混合物从小毛广岛壳牌能源与化学园（Shell Singapore Energy and Chemicals Park）炼油设施内的一条四英寸污油管道孔洞，被排放至新加坡水域。然而，壳牌被指没有立即上报事件，直到同日中午约12时56分才通报。

同年12月26日早上约9时30分至12月28日早上约8时30分，壳牌能源与化学园炼油设施发生溢漏，导致约485公斤至956公斤含油混合物被排放至新加坡水域。壳牌同样被指没有立即上报事件，直到26日早上约11时50分才通报。

公司代表在庭上表示，公司仍需时间聘请代表律师，申请展期案件获得批准。案展10月20日再度过堂。

据早前报道，壳牌能源与化学园在10月20日发生漏油事件后，毛广岛和小毛广岛之间水域出现油污。公司在当天下午3时左右，从源头截住漏油。壳牌在油污周边放置围油栏，并派船以消油剂清理水面浮油。

海事及港务管理局则出动七艘装有消油剂的船、遥控无人机和卫星协助油污清理工作。为避免油污扩散到我国海域以外，当局也在我国西部和樟宜一带、通往东柔佛海峡部署防溢流装置收集浮油，并在多处水域部署吸油浮栅。过后，政府机构在10月30日发文告宣布清理工作已完成。

2024年12月的漏油事故时，当局发文告说，能源与化学园区中有一座石油加工设施疑似发生溢漏。这个石油加工设施用于生产柴油等成品油（refined oil）产品，设施在加工过程中会从海中抽水，来冷却成品油产品。

壳牌当时也发文说，为控制泄漏情况，已在冷却水排放的水道内，布置围油栏和吸油棉，并喷洒分散剂，同时启动水道内置的撇油系统。壳牌也在水道出口处布置围油栏，以防止残余的油扩散到海域。当局在12月28日发文告宣布清理工作已完毕。

后来，国家环境局及相关机构为避免漏油事故重演，要求壳牌公司高层，针对毛广岛设施说明整体运营和系统维护情况。当局也要求壳牌委任独立顾问，审查毛广岛设施的设备与操作。

任何油类或含油混合物被排放至新加坡水域，作为占用者的公司若罪成可被罚款1000元至100万元，面对这类罪名的个人也可能被判处最长两年的监禁；若未能立即上报漏油事故罪成，则可被判最高5000元的罚款。