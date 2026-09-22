桌上地上摆放生猪肉，男子当场挥刀切块、称重后分装，盛港一座组屋楼下疑似连续三个周六出现流动猪肉摊贩。食品局接获反馈后曾多次到场检查，虽然未发现售卖食品活动，但目前仍在进一步调查。

事件发生在8月29日早上约10时42分，地点是盛港河谷径（Rivervale Walk）第107座组屋楼下。

居民贾米罗（Jamiro，47岁，餐饮业者）告诉《联合早报》，当天经过时先听见一阵喧闹声，随后看到七八名阿叔阿嫂围着楼下桌椅。

“我看到一个人挥着砍刀，桌上还有一个磅秤，所以走过去看看。”

根据贾米罗提供的视频和照片，他当时看到一大块生猪肉用纸皮垫着放在桌上，一名男子手持砍刀切肉，桌上还摆着一个磅秤。

贾米罗上前用英语询问众人在做什么，对方起初看似听不明白，一名阿嫂随后用华语反问：“要买啊？”

不过，贾米罗受访时承认，他没有亲眼看到有人付款，也没听见现场有人报价或接单。“但我确实看到他们把猪肉称重，再分成不同份量。”

视频中，另一名身穿绿色上衣的男子曾向众人提醒不能这么做，并向贾米罗解释，他们不是在卖猪肉，而是买下批发猪肉后，再一起分肉。

贾米罗说，这名男子其实只是刚好经过的路人，并非与分肉的一群人同行，他也没有进一步解释为何知道众人当时在“分肉”。

贾米罗称，这也不是他首次看到这群人。早在8月15日和22日两个星期六，他也曾见到他们带着猪肉来到组屋楼下，但他当时赶着上班，因此没有特别留意是否有人切肉、称重或分装。

他对众人在公共空间处理生肉的举动感到不满，担心卫生问题及猪肉来源。

“这里是公共场所，怎么可以在这里切肉？”

视频尾声可见，众人开始收拾桌上的猪肉，其中一名阿嫂用纸巾擦拭桌面，但贾米罗仍认为做法不卫生。

他说，事发时曾致电警方，但警方没有派员到场，并让他联系新加坡食品局（SFA）处理。

食品局回复《联合早报》询问时说，当局接获反馈后，执法人员曾多次到河谷径第107座组屋检查是否存在非法摆卖活动，但检查期间没有发现任何售卖食品的活动。

食品局说，目前正展开进一步调查，并会继续监察情况，如有必要将采取执法行动。

当局指出，根据《环境公共卫生法令》，没有食品局签发的有效执照，任何人在公共场所售卖食品都是不被允许的。

食品局也说，不受监管的街头食品摆卖不仅会造成环境滋扰，也可能对公共卫生构成风险。这类无牌小贩流动性高，一旦消费者购买食品后出现问题，往往难以追查卖家；所售食品也未必符合食品安全规定。

当局提醒公众，若发现疑似非法摆卖商品或食品的活动，应避免光顾，并通过食品局网上反馈渠道提供详情，以便展开后续调查。

盛港市镇理事会则说，食品局目前正在调查此事，有关调查及涉嫌非法摆卖活动的问题可向食品局查询。

市镇会补充，除了每月例行的组屋清洗工作外，也已额外安排一轮公共区域清洗，作为预防措施，让居民更加安心。

贾米罗说，从9月起，他就没有再看到这群人在组屋楼下聚集。

“我不知道他们去了哪里，应该不敢再回来了。”