新加坡全国雇主联合会改选，油田设备和石油钻井承包商MTQ Corporation董事柯文伟，获推举为会长。

雇联星期二（9月22日）发文告，宣布在第46届常年大会上选出2026-2028年度理事会。新会长柯文伟自2015年起当选雇联理事会成员，2024年起获选为副会长，多年来代表雇主参与劳资关系和人力问题的劳资政三方磋商，包括近来对《雇佣法令》的修订。

新届理事会由19人组成，汇集银行、制造、专业服务、物流、酒店餐饮、工程、能源和科技等领域的资深企业领袖。三名副会长是Melchers集团新加坡董事经理美最时（Alexander C. Melchers）、普华永道新加坡主席兼所长林福春，以及永泰控股执行董事陈慧敏。

另有三人首次当选理事会成员，分别是沈伟玲、梁锦祥和林文福。

雇联在文告说，雇联将与政府和工运代表紧密合作，制定切实的劳动力与职场政策，促进劳资和谐、提升企业竞争力并维持包容性增长。

柯文伟指出，本地企业如今正面临经济不确定、技术快速变革、人口结构转变，以及员工期望不断变化的环境。“这使得全国人力和劳动力问题的讨论中体现雇主的观点，比以往任何时候都更重要。”

文告说，新届理事会将在此前多年努力的基础上，进一步强化雇联在政策讨论的声音，把会员规模扩大至涵盖16个行业领域、雇佣约90万名员工的4000多家企业。