考试季节将至，本地一些学生可能靠咖啡或能量饮料提神备考，但如果不同饮料混着喝，每一杯的咖啡因含量很可能超过青少年每日建议摄取上限近两倍。

新加坡消费者协会测试用六种抹茶、能量饮料和浓缩咖啡混合而成的饮料，发现每一混搭的咖啡因含量都超过青少年每日建议摄取上限的100毫克。

其中，咖啡因含量最高的是把能量饮料和浓缩咖啡混在一起，一杯350克的混合饮料含282.1毫克咖啡因，相当于约三杯标准咖啡的含量，比青少年每日上限多182毫克，超标近两倍。

消协星期二（9月22日）公布有关测试结果时提醒，不同饮料含有咖啡因，混着喝很容易不知不觉就摄取过量。这可能引起严重头痛、心跳加速、焦虑、手抖、肠胃不适和慢性失眠等。

消协委托实验室测试六种热门含咖啡因混合饮料，发现抹茶粉加一罐红牛或Monster，每份含100.45毫克至106.4毫克咖啡因；单份浓缩咖啡加Monster和红牛则含162.4毫克。换句话说，青少年只要喝下一杯这些混合饮料，当天的咖啡因摄取量就超标了。

TikTok等社交媒体上的信息显示，越来越多学生把含咖啡因饮料混着喝，或一连喝下几罐能量饮料，借此提神以持续温习，还互相交流这方面的“心得”。

学生：考试压力日渐加大 更多人考虑更强效提神法

15岁学生郭宇彤受访时说，她虽未曾尝试这类混搭，但网上这样的视频很多。她和同学平时会喝含咖啡因饮料，但随着考试压力日渐加大，越来越多人考虑强度更大的提神法。

郭宇彤说：“我和同学曾说要把咖啡和Monster混着喝，以加倍提神，但那只是说笑。现在考试临近，这个念头越来越有吸引力了。”

她坦言，她知道过量咖啡因对健康不好，但上课时间长，加上考期逼近，让她更倾向于暂且多摄取咖啡因。

消协呼吁家长和学生，留意每日咖啡因总摄取量，应完全避免混喝含咖啡因的饮料，并确保睡眠充足。

针对消协此时展开有关调查，消协会长杨益财强调，考试将近，许多年轻人为了提醒而转向含咖啡因饮料，却没意识到咖啡因会在不同成分中迅速积累。

杨益财去年9月在国会提问高咖啡因能量饮料对年轻人的风险，以及本地是否有相关研究；当时保健卫生部答复，本地没有这类研究。

其他国家也日益关注青少年的咖啡因摄取量问题。英国政府近期就禁止向不满16岁者销售咖啡因每升超过150毫克的能量饮料。美国儿科学会等卫生机构也警告，青少年摄取咖啡因过量可引发前述的严重头痛、心跳加速、焦虑等状况。