慈善总监办公室星期一（9月21日）会见慈善组织Love Aid Singapore创办人吴家和，就他提出的几项议题，包括与加沙一家医院合作的事项进行沟通与澄清。

慈善总监办公室、外交部和内政部发言人星期二（22日）晚间发联合声明，说明政府与吴家和（Gilbert Goh）接触的情况。

联合声明说，吴家和有意与奥达医院（Al-Awda Hospital）签署谅解备忘录，慈善总监办公室告诉他，签署与否交由Love Aid Singapore自行决定。

慈善总监办公室强调，Love Aid Singapore选择合作伙伴合作前，须妥善开展尽职调查。“办公室已告知吴家和，巴勒斯坦权力机构表明，奥达医院不隶属于机构，机构也不参与医院的管理工作。”

公开资料显示，加沙北部的奥达医院前身为“Union of Work Health Committees”，与激进的解放巴勒斯坦人民阵线（Popular Front for the Liberation of Palestine）有关。

在加沙注册为非政府组织 无须本国政府证明

吴家和9月10日在社交媒体展示发给外交部长维文医生的信函，称Love Aid Singapore尝试向巴勒斯坦权力机构注册成为非政府组织，须获得外交部和慈善总监办公室的证明。然而，相关申请近三个月未获回应。

联合声明说，外交部向巴勒斯坦权力机构求证后，后者指在约旦河西岸和加沙展开人道主义行动的组织，只须向巴勒斯坦权力机构内政部登记。

“巴勒斯坦权力机构进一步指出，这类组织在注册时，无须取得所属国家政府的证明。”

吁公众通过可信渠道支持加沙救援

联合声明说，新加坡政府鼓励国人继续通过可信渠道支持加沙的人道主义援助工作，如巴勒斯坦权力机构、联合国儿童基金会和联合国世界粮食计划署，以及我国的新加坡红十字会和全福基金会（Rahmatan Lil Alamin Foundation）等。