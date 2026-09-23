樟宜机场T2高架路牌30年“服务期满” 换上新智能传感路牌
新告示牌设有传感器，会在监测到亮灯系统出现异常时，通知维修团队。路牌后方也预留更大空间，方便人员展开维修。 （林明顺摄）
30多年来竖立在樟宜机场第二搭客大厦外的高架路牌，服务期满“功成身退”，取而代之的新LED路牌具备智能传感器，一监测到亮灯系统出现异状，即可通知维修人员及时应对。
由樟宜机场集团负责的高架闸门指示牌更换工程，分别在星期二（9月22日）和星期三（23日）两个凌晨进行。出于交通和安全考量，团队选在车流量最少的凌晨零时至5时之间关闭车道施工。
《联合早报》摄影记者星期二凌晨到现场旁观作业过程。据观察，工作人员先是在道路两旁安装两根支柱，再用吊车把约5公吨重的新路牌装上。这一系列程序耗时超过三小时，大约在凌晨4时许完成。
由于团队得赶在5时前重开道路，拆除原有路牌的工作得等到星期三凌晨才能进行。
新旧路牌的文字内容不变，高度和尺寸相同，都是高7.3米、长17.86米，横跨四条车道。
据介绍，新路牌也与旧路牌一样，内置LED亮灯系统，助驾驶者更清楚识别路标信息。
为了更有效解决LED灯电量耗尽或灯泡故障等状况，新路牌增设传感器，可监测LED灯的亮度与运作状态等数据，并在发现异常时，通知维修团队。
新路牌后方也多了额外的走动空间，方便工作人员通达路牌背面的LED设置展开维修。
据了解，原有的高架闸门告示牌，从樟宜机场第二搭客大厦1990年开幕时就投入服务。这块路牌配有内置亮灯系统，故不属于陆路交通管理局管辖，而是由樟宜机场集团负责。它的更换周期为30年，比一般路牌的10年周期长。