30多年来竖立在樟宜机场 第二搭客大厦 外的高架路牌，服务期满“功成身退”，取而代之的新LED路牌具备智能传感器，一监测到亮灯系统出现异状，即可通知维修人员及时应对。

由樟宜机场集团负责的高架闸门指示牌更换工程，分别在星期二（9月22日）和星期三（23日）两个凌晨进行。出于交通和安全考量，团队选在车流量最少的凌晨零时至5时之间关闭车道施工。

新告示牌竖立在原有路牌后方，距离约11米。为了避免影响交通，更换工程得在星期二（9月22日）和星期三（23日）分两个凌晨进行。（林明顺摄）

《联合早报》摄影记者星期二凌晨到现场旁观作业过程。据观察，工作人员先是在道路两旁安装两根支柱，再用吊车把约5公吨重的新路牌装上。这一系列程序耗时超过三小时，大约在凌晨4时许完成。

新旧路牌大小和尺寸一样，长约17米，横跨四条车道。工程团队须关闭道路才能展开更换路牌工作，因此选在凌晨零时至5时之间车流量较少的时段施工，将对日常交通往来的影响减至最低。（林明顺摄）

由于团队得赶在5时前重开道路，拆除原有路牌的工作得等到星期三凌晨才能进行。

新旧路牌的文字内容不变，高度和尺寸相同，都是高7.3米、长17.86米，横跨四条车道。

据介绍，新路牌也与旧路牌一样，内置LED亮灯系统，助驾驶者更清楚识别路标信息。

新旧路牌都可在环境昏暗时亮起，助驾驶者看清牌上的信息。图中后方的新路牌仍在安装未亮灯，而前方的原有路牌是亮着灯运作，亮度自然更强。（林明顺摄）

为了更有效解决LED灯电量耗尽或灯泡故障等状况，新路牌增设传感器，可监测LED灯的亮度与运作状态等数据，并在发现异常时，通知维修团队。

工作人员先在道路两旁安装一对新支柱，再用吊车把约5公吨重的新路牌装上，最后再加固接口。（林明顺摄）

工作人员星期二凌晨赶着在5时道路重新开放通行前，完成新路牌的最后装置步骤。（林明顺摄）

新路牌后方也多了额外的走动空间，方便工作人员通达路牌背面的LED设置展开维修。

据了解，原有的高架闸门告示牌，从樟宜机场第二搭客大厦1990年开幕时就投入服务。这块路牌配有内置亮灯系统，故不属于陆路交通管理局管辖，而是由樟宜机场集团负责。它的更换周期为30年，比一般路牌的10年周期长。