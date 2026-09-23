武吉巴督社区关爱组屋女住户洗澡时跌倒，通过紧急呼叫按钮求救却无人回应。服务提供商展开调查检讨应对流程时发现，求救按钮系统存在技术故障，目前已全面检查相关组屋单位内的所有求救按钮，并向员工重申了应对流程。

《联合早报》9月11日报道，85岁的独居年长者苏福来9月2日在Harmony Village@Bukit Batok社区关爱组屋内的厕所跌倒，其间反复按下厕所内的紧急呼叫按钮求救却无人回应，只得忍痛爬到住家大门口开门呼救，才有邻居听到帮她召来救护车，前后折腾了约两小时，她在送院后接受了髋部手术。

负责为社区关爱组屋居民提供24小时紧急应对支援的运营商先锋保健集团（Vanguard Healthcare）当时答复媒体询问时称，这是“个别事件”，集团正在调查情况并持续支援家属。

新闻报道引起公众关注，本报言论版于9月17日刊登了读者投函，呼吁运营机构正视问题，确保社区关爱组屋内的求救按钮“不能只是摆设”。

先锋保健集团社区护理服务代理总监曾治铨星期三（9月23日）在《联合早报》言论版答复读者时指出，事件发生后，集团已对居民当时经历的求救呼叫过程，以及随后的应对流程展开了全面检讨。

集团与求救按钮供应商展开的初步调查显示，系统存在技术故障，导致特定求救按钮未能向集团职员发送警报。在接到邻居通知后，职员立即到场为居民提供帮助，并按照既定流程叫救护车及通知家属。

作为预防措施，集团随后对Harmony Village区内的紧急求救按钮进行全面检查，并向员工重申了应对流程，包括当居民无法通过求救系统进行沟通时，应采取的妥善措施。

曾治铨说：“我们正与这名居民和她的家属保持密切联系，并将继续为他们提供所需援助。我们深知保障居民安全的责任重大，会吸取这次教训，继续完善强化我们的系统与工作流程。”

苏福来的二女儿胡美凤（62岁，退休人士）受访时透露，母亲上周已被送往社区医院休养，但至今仍因伤处疼痛而无法下床走动。

居民苏福来已动完髋部手术，上周转至社区医院休养。（受访者提供）

她上星期四（17日）特地到社区关爱组屋的服务处询问调查进展，但在场职员仅称公司正在等待求救按钮供应商的答复。

随后，她的妹妹接到了先锋保健集团的来电。对方在通报调查结果后，询问是否能前往探望她们住院的母亲，但妹妹婉拒了这一请求。

胡美凤认为，服务提供商不应将责任推卸给外包供应商，而是必须定期检测系统，确保求救按钮随时处于良好运作状态。

她强调，当务之急是立即整改工作流程，并向受害者和全体居民交代具体的后续改善措施，以保障居民未来的安全。

“紧急时刻性命攸关，任何疏失都可能葬送一条生命。”

负责这一区基层事务的裕廊东—武吉巴督集选区议员李宏壮受访时说，他收到受影响居民家属的电邮后，已于9月13日答复并致电家属，说明已通报相关部门。他出国前曾提出亲自探访，但家属希望暂时延后。