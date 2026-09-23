诈骗分子尚未开始行骗，预先搭建的“空壳页面”就可能被查出。Meta与新加坡警察部队过去两年加强信息共享，今年7月根据警方提供的线索，在超过360万个空壳页面被用于诈骗前采取行动。今年以来，Meta已对超过370万个涉及诈骗的实体、页面及账号采取行动。

Meta星期三（9月23日）发布文告，分享与警察部队建立信息共享合作后，在识别和打击诈骗方面取得的成果。

今年上半年，1月至6月期间，警方在发现涉诈活动后，向Meta转交超过2万个账号、页面及相关内容供其处理，包括冒充社交媒体网红推广虚假投资计划、发布虚假演唱会门票广告等。

Meta也根据警方提供的信息，进一步对11万3000多个涉及诈骗的账号和页面采取行动。

6月学校假期临近时，Meta与警方也重点打击电子商务诈骗，共处理3万3600多个相关账号和页面。

这些诈骗手法包括冒充知名品牌推出虚假促销、以极低价格出售食品和商品，以及通过夸大宣传和制造紧迫感，诱骗受害者转账。

Meta指出，警方提供的单条线索能引导调查人员顺藤摸瓜，将隐藏的整个关联诈骗网络连根拔起。与此同时，Meta向警方共享的情报也有效协助警方执法，例如在2025年助力警方逮捕七名涉嫌参与跨境非法远程投注的男子。

提防“空壳页面” 重点打击冒充名人

警方也向Meta分享一种较新的诈骗手法——“空壳页面”。这些页面表面上空白且没有异常，没有广告或违规内容，但实际上是诈骗分子预先建立、待需要时才启用的页面。

空壳页面里几乎没有任何信息。（Meta提供）

根据警方提供的线索，Meta今年7月在这些页面被用于诈骗前，就对364万个“空壳页面”采取行动。Meta说，目前也在进一步研究如何针对这类预先建立的诈骗页面采取措施。

针对近期频繁出现的冒充政府官员和名人诈骗，Meta中、东南亚及东盟公共政策总监辜致嘉说，Meta目前重点是提高冒充政府机构、部长或政府官员的难度，防止诈骗分子利用官员身份和形象进行“钓鱼”或诱骗民众。

她说：“我们正在尝试多种技术来解决这个问题，包括几年前讨论过的人脸识别技术，并持续投资新技术手段，大幅提高作案门槛。”

国会9月9日刚通过《诈骗（应对措施）和其他事务法案》（Scams (Countermeasures) and Other Matters Bill）。辜致嘉说，相关的沟通已经展开，期待能在接下来几周继续深入探讨。

警察部队网络指挥处司令高级助理警察总监王兴顺告诉媒体，警方早已认识到，打击复杂的诈骗网络需要与国际及私营领域的伙伴合作。“通过密切合作，我们可以共享诈骗信号，使我们的伙伴能够采取行动，摧毁这些诈骗背后的诈骗网络。”