一名27岁马来西亚籍男子涉嫌协调冒充政府官员诈骗和洗钱活动，并被指为诈骗团伙首脑，在新马两国警方的合作下落网。他将在星期三（9月23日）被控。

新加坡警察部队星期二（22日）发文告说，落网男子的绰号为“大祥”（Da Xiang，译音），涉嫌负责招募和协调马来西亚人到新加坡进行诈骗和洗钱活动。

网络指挥处（Cyber Command）经过深入调查后，锁定“大祥”的身份。马国皇家警察商业罪案调查部（RMP-CCID）根据我国警方发出的逮捕令，于星期二将他逮捕，并于同日移交给我国警方。

初步调查显示，“大祥”曾多次在马来西亚与至少四名马国籍的跑腿会面，向他们分派任务、协调从自动提款机（ATM）提取犯罪所得，并分发酬劳给他们。

警方也发现，这些跑腿在“大祥”指示下，把从诈骗受害者手中骗取的金饰带回柔佛新山，再亲手交给他。据估计，“大祥”至少清洗50万元的诈骗及犯罪所得。

“大祥”将在串谋协助他人保留犯罪所得的罪名下，于星期三被控上法庭。根据贪污、贩毒和其他严重罪行（没收利益）法令，罪名一旦成立，可被判处监禁最长10年、罚款最高50万元，或两者兼施。

警方指出，近期观察到越来越多马来西亚公民前来新加坡，为诈骗团伙向受害者收取现金和贵重物品。警方严正看待任何涉及诈骗活动的人，并将依法处理违法者。

我国警方也在文告中感谢马国警方的合作与协助，促成这起逮捕行动。

警方强调，新加坡政府官员绝不会通过电话要求任何人转账，或将贵重物品转交给不明人士；不会要求任何人提供银行户头登入信息、指示任何人从非官方渠道下载手机应用，或把电话转接给“警察”。

警方呼吁公众提高警惕，切勿相信未知来电、短信或电邮，即便对方看似掌握个人信息。公众可浏览www.scamshield.gov.sg，或拨打反诈骗热线1799，了解更多防范骗案信息。