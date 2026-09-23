“全国保家安民计划”迎来10周年，我国将在这个计划迈入全新阶段的当儿全面拓展宣导网络，深入邻里、学校和工作场所，并动员更多志愿倡导者向身边民众宣传，鼓励更多新加坡人各尽其责，携手维护国家安全。

总理兼财政部长黄循财，星期三（9月23日）在淡滨尼天地举行的全国保家安民计划（SGSecure）10周年活动上致辞时指出，在国家安全机构及众人的努力下，新加坡在面对来自各方的潜在威胁时得以保持和平与安全，但过去也曾有千钧一发的情况出现，只因当局及时介入才避免人员伤亡。

他说：“事情本可能朝着截然不同的方向发展，我不禁自问，我们能否每次都发现并处理每一起案件？如果有一天，尽管我们竭尽全力，仍然出现疏漏，该怎么办？”

黄总理也强调，没有任何安保系统能够提供百分之百的保障。正因如此，人们绝不能对新加坡的安全保障掉以轻心。

黄总理：新加坡人习以为常的安全是特例

他还说，人们已经习惯了新加坡是个安全的地方，日常生活中不必经常担心会有危险，但只要放眼世界，就会发现新加坡人习以为常的事情，实际上是特例。

黄总理说，新加坡人今天所拥有的一切，都得益于安全机构为维护国家安全所付出的辛勤努力，以及在整个社会中建立起的防范意识和信任。不过，他担心，在经历多年的和平与安全之后，新加坡人可能开始放松警惕。

这包括，对公共场所无人看管的包裹置之不理、忽视身边亲友接触网络极端材料的迹象，或因担心反应过度而对可疑行为犹豫不决、不敢举报。

黄总理说，大多数时候，这些可能真的是虚惊一场。但有时候，这些小小的警示信号却可能至关重要。“我们不应该置之不理。”

他指出，当局不希望新加坡人生活在恐惧之中，也不希望人们对身边的每一个人都带着怀疑。“我们希望继续充满信心、安心地生活。但只有保持警惕、做好准备，并在发现任何异常情况时采取明智的行动，才能做到这一点。”

黄总理说，新加坡人已经在全国保家安民计划下取得很大的进展，越来越多人知道在危机中该如何反应、帮助处于困境的人，以及如何保护身边的人；邻里、工作场所、学校和宗教组织的紧急准备得到加强；社会各界也有更牢固的互信。

他说：“如果袭击是由种族或宗教动机引起的，这些纽带就显得尤为重要。”

黄总理还说，如果真的出事了，我国的应急与安全部门会迅速响应，但已经身处现场的往往将是普通市民，因此懂得施救、能及时报警，或冷静地帮助他人撤离到安全地带的公众，是构建社会整体韧性的关键。

他强调：“我们会需要你们的帮忙，你们所有人，对于这些工作的推进，都至关重要。”

全国保家安民计划10周年活动的主题是“我们的平凡日子值得珍惜”（Our Ordinary Days are Worth Cherishing）。

黄总理说，这个主题很好地抓住计划的精神，因为本地平常的一天不会有大事发生，孩子上学、人们上班、朋友们一起吃饭，以及家人晚上平安回到家。“我们已经习惯了和平与安全，不会对这些事多加考虑，可这一切恰恰是我们应该珍惜的，决不能视为理所当然。”

他也要向10年来默默奉献的基层、学校、宗教、社区及商业领域，以及全国保家安民计划急救员表示感谢，并呼吁全体新加坡人继续保持警惕、相互照应，共同维护我国和平、和谐且充满希望的日常生活。