为配合10月9日世界邮政日，新加坡邮政与《海峡时报》联手推出新加坡首套光栅邮票系列“Then & Now”，让方寸之间呈现狮城城市景观和邮政服务今昔。

新邮政星期三（9月23日）发文告说，这也是新加坡首次以光栅（lenticular）技术制作邮票；邮票会随着观看角度而改变，在同一画面呈现出几幅不同影像。

系列共有两枚邮票，一枚以富丽敦大厦（Fullerton Building）为主题，呈现这座大厦从1928年成为新加坡首个邮政总局，到今日作为国家古迹和豪华酒店的变化。另一枚则聚焦于邮差，呈现出他们昔日步行穿梭甘榜泥泞小径送信，到如今通过现代邮政网络派送邮件。

两枚邮票采用《海峡时报》档案照片，由摄影记者选出四张历史照片，呈现城市景观和邮政服务历年来的变化，只要调整邮票的角度，就能看出今昔对比。

富丽敦大厦1928年建成，曾设有当时号称全球最长、长达90米的弧形服务柜台，也是测量全岛道路距离的“零英里”。二战期间，它一度成为军事总部和医院。1998年修复为豪华酒店，2015年列为国家古迹。

新加坡邮政与《海峡时报》联手推出新加坡首套光栅邮票系列“Then & Now”，在方寸之间呈现城市景观和邮政服务今昔。（新加坡邮政提供）

新加坡首名邮差则可追溯至1819年，当时他在新加坡河附近一间小房间工作。早期邮差得步行或乘马车穿过泥泞小径和甘榜送信；随着城市发展，邮政服务在1928年迁入富丽敦大厦，后来改用摩托车和脚踏车；1974年，女性首次加入邮政服务。如今邮政工作已转向电商和自动分拣，邮差仍是人们熟悉的身影。

这套“Then & Now”（意思指今昔）的光栅邮票从星期三开放预购至9月30日；作为预购优惠，首100份礼品册订单的顾客，将各获赠一份《海峡时报》1845年7月15日创刊号复制品。邮票从10月9日起在新邮政中心、网上商店（shop.singpost.com），以及淡滨尼集邮店发售，售完即止。

另外，新邮政也推出“2026年世界邮政日”MyStamp邮票套及明信片系列，呈现日常生活记忆中温暖而富有趣味的一面。这些设计源自2026年世界邮政日展览中的艺术作品，生动呈现本土野生动物、植物和花卉、标志性组屋，以及充满怀旧气息的老式游乐场。