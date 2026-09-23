疑似滥用“丧尸烟弹”，一名青年被目击赤脚站在组屋上车点摇摇晃晃、不断绕圈，连穿拖鞋也显得十分吃力。目击者报警后只等来一辆救护车，青年最终搭上私召车离去——这让网民不解：为何没有警员到场处理？

社媒Instagram账号“sgfollowsall”上星期三（9月16日）凌晨上载一段1分10秒长的片段。画面中，一名穿着黑色外套的青年在两座组屋之间的上下车处“摇摇晃晃”地站着。虽然看不清青年脸庞，但他打赤脚，在原地打转几圈后，用了数秒才穿上其中一只拖鞋。他过后持续踉踉跄跄地绕圈走，继续寻找另一只拖鞋，不久后终于作罢，跌坐在一旁的椅子上。

提供视频的网民称，上星期二（15日）傍晚7时28分，他目睹上述青年无法正常行走，怀疑对方滥用疑含麻醉剂依托咪酯的电子烟弹（俗称丧尸烟弹）。不过，网民未透露拍摄地点。

这名网民称，自己目击事件三分钟后报警，举报青年怀疑滥用丧尸烟弹时，警员却询问上述青年是否在打架或闹事。警员记下地点和网民的联系方式后，表示会派遣救护车到场。“我当时纳闷，为什么要派救护车到场。”

到了7时46分，民防部队救护人员致电联系他，确认是否由他报案，并询问他是否仍在现场。救护车约在四分钟后抵达，但救护人员没有下车，而青年之后上了一辆私召车后就离去。

这名网民随后上前询问医护人员为何没有逮捕这名青年。医护人员解释，救护车主要是确认青年是否需要医疗援助，并不负责执法。当网民进一步追问为何没有警员到场时，医护人员则无法回答。

网民指出，我国严厉打击电子烟，包括丧尸烟弹，因此为何当有人向警方举报时，却只等来一辆救护车，而涉案者却最终能离开。

卫生科学局答复《联合早报》询问时说，当局知悉这起事件，并正在跟进调查中。卫科局鼓励公众可上网www.go.gov.sg/reportvape，或致电热线电话6684 2036或6684 2037举报违例者。

《联合早报》已向新加坡警察部队和民防部队询问详情。