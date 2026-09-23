内政团队过去10年通过全国保家安民计划，已接触超过71万6000户本地家庭，宣导如何应对恐怖袭击等紧急情况；目前也有超过27万9000人登记为急救员。接下来，当局会把计划扩展至更多校园、邻里巴刹和职场等场所，提升全民防范与应对威胁的能力。

内政部星期三（9月23日）举行全国保家安民计划（SGSecure）10周年活动，总理兼财政部长黄循财在致辞时，肯定社会各界多年来在维护国家安全方面的贡献。

内政部同日公布的数据显示，除了家庭与个人参与度持续提升，目前已有超过7万家公司委任至少一名SGSecure代表，在职场推动安全意识与应变准备。

另有超过47万5000人通过跨宗教活动参与建立社会互信与凝聚力，超过1300名宗教与社区组织代表也参与文化、社区及青年部主办的反恐危机应对讲座系列；800多个宗教组织每年定期获更新恐袭威胁形势。

未来宣导方式更贴近各年龄层

不过，当局指出，尽管公众整体威胁意识有所提升，社会仍存在一定程度的松懈。

当局2025年展开一项社会实验，在公共场所放置明显可疑物品。2530名公众当中，仅17.3％察觉异常，当中只有约5.9％有意或采取行动通报当局。与此同时，青年激进化趋势也引起关注。

为此，当局下来会检讨SGSecure宣传内容与接触渠道，确保信息更贴近不同群体，并更有效回应新兴威胁，尤其是网络与青年激进化风险。

在外展方面，当局将加强多元接触策略。例如，由人民协会主导的“巴刹宣导”活动，将走入邻里巴刹，以母语向年长居民讲解应急准备与社区韧性；面向幼儿与家庭的SGSecure主题绘本也会推出。当局也会通过Roblox等游戏平台开发互动内容，向年轻人传递安全与警觉信息。

此外，预计在2027年推出的新一轮整合宣传活动，将更新标语与传播内容，并扩大与媒体、内容创作者及社区伙伴的合作，提升触及面与影响力。

当局早前也宣布，把原本在高等教育学府推行的“SGSecure宣导者计划”，逐步扩大至更多学校、职场及其他社区组织，建立一支由知情且积极参与的成员组成的网络，协助传播相关信息，并在危机时发挥稳定人心的作用。

内政部同时也在试行一款结合进WhatsApp的人工智能培训聊天机器人，让宣导者、志愿者及前线人员随时查阅和咨询有关全国保家安民计划的资源，积累知识。

配合SGSecure推出10周年，内政部也于9月23日至27日在淡滨尼天地举行题为“平凡日子弥足珍贵”（Our Ordinary Days Are Worth Cherishing）的展览，通过互动装置与公众故事，提醒国人珍惜日常安宁生活，并共同守护社会安全。