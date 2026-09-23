在东陵购物中心原址拟建的全新剧院，将进一步拓展我国艺术生态系统，提升新加坡作为艺术及文化旅游目的地的魅力。国家艺术理事会星期三（9月23日）正式邀请本地和外国艺术团体机构呈交剧院运营的意向书。

国内外申请者必须具备表演艺术、场地管理和艺术活动策划等相关经验；有意申请的外国机构必须与本地艺术团体合作，通过合资企业、财团（consortium），或艺术项目策划的方式申请。意向书（EOI）星期三将公布在艺理会网站。

为确保本地艺术团体的长期发展和利益，剧院运营者须在每年场地的实际总使用天数中拨出档期，供本地艺术团体使用；同时，剧院运营者必须为本地非营利艺术团体，制定一套场地租赁的差异化定价，提供更多负担得起的表演场地选择。

意向书明确规定，剧院运营者有责任确保新剧院每年的整体使用率达到65%，相等于238天有演出；当中要有至少30%，即约71天须分配给至少四家本地艺术团体。

本地共有50家非营利艺术团体，受惠于艺理会最新一轮的主要辅助计划。在本地，非营利艺术团体一般能以比较优惠的价格租用表演场地，如滨海艺术中心，以及由艺苑集团（Arts House Group）管理的戏剧中心。

以设有1948个座位的滨海艺术中心剧院为例，本地非营利艺术团体租用至少4小时30分钟的场地租金为4796元，相比之下，其他商业和私人团体则分别收费7630元和1万6350元。

新剧院由新加坡房地产投资及开发商Pacific Eagle Real Estate（PERE）出资兴建，并获得文化、社区及青年部和艺理会支持。在项目落成后的首20年租期内，PERE将全额免除剧院的基本租金，降低文化艺术项目的运营与维护费用。

艺理会指出，剧院管理者必须以支持本地艺术生态环境为核心目标之一，因此必须为非营利艺术团体制定差异化优惠定价，协助他们把优秀作品带入全新的世界级表演场地，让更多观众欣赏。

2027年上半年公布剧院运营者

第一阶段的意向书招标将在今年11月17日截止。据了解，这个阶段的申请者只需提供一份为期七年的基本计划。艺理会将在2027年第一季挑选出潜在运营者，并开展新一轮评估工作，届时入围第二阶段的竞标者，必须再呈交详细的剧院运营计划书。

艺理会强调，剧院运营者必须要有前瞻性，具备规划长期艺术项目和活动的经验。业者也必须有能力与外国艺术团体建立合作伙伴关系，同时维护和确保新加坡的艺术文化得到认同；并为本地艺术界开辟更多就业和发展机会。

艺理会预计在2027年上半年公布最终获选的剧院运营者。

楼高四层的新剧院总面积约9万8000平方英尺，观众席分三层，共有1000个座位，可举办戏剧和音乐剧，也适用于舞蹈和音乐演出。

曾在全球参与过2000多座剧院项目的国际设计咨询公司Theatre Projects，将负责千人剧院的技术设计。日本著名建筑师隈研吾（Kengo Kuma）则负责设计30层楼高的综合项目大楼，大楼内将设有一个露天剧场、零售门店，以及办公空间。