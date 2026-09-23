因涉及前律师王赐安失信案，创达科技控股前首席执行官和艾来得科技前执行董事被控上法庭。

被告王坤乐（63岁）案发时是创达科技控股（CW Group Holdings）的首席执行官和主席，刘思仁（38岁）案发时则是艾来得科技（Allied Technologies）的执行董事。两人分别在星期三（9月23日）被控24项和5项控状。

新加坡警察部队发文告说，两人面对的控状与JLC Advisors律师事务所（简称JLC）前管理合伙人王赐安的失信案相关。案发时，两家公司委托JLC担任托管代理人。

王坤乐面对的24项包括失信、欺骗和伪造账目等控状，指他涉嫌与王赐安串谋失信创达科技控股超过2400万元的托管款项。他也被指失信公司和子公司1700万元，串谋向公司隐瞒罪行，以及向审计公司提供虚假确认函，并教唆财务人员伪造财务报表等。

刘思仁则面对四项失信和一项伪造控状。他涉嫌与王赐安串谋失信艾来得科技交由JLC托管的逾1100万元，以及串谋伪造一张支票。

两人在面控后皆表示不认罪，案展10月27日进行审前会议。王坤乐和刘思仁也分别获准以28万元和30万元保释。

据早前报道，王赐安在三年多内失信五名客户共7585万2605元，还发出虚假通知单，并在支票上伪造签名，借以误导客户。他随后将其中720万余元用于偿还个人债务，以及赔偿参考他投资建议的客户。

除了创达科技控股和艾来得科技，受害客户还包括CCJ Investments、义信（新加坡）有限公司（Airtrust Singapore），以及Wrangwell。

王赐安因此面对伪造文件和欺骗等共76项控状，他在2023年7月认罪后，被判坐牢19年。他也在罪行曝光后，被三司除名。

根据《刑事法典》，雇员失信若罪成，可被判坐牢最长15年和罚款；以律师等受托身份失信若罪成，则可被判坐牢最长20年和罚款。若欺骗罪成，可被判坐牢最长三年，或罚款，或两者兼施。伪造支票罪成可被判坐牢最长15年和罚款；伪造账目若罪成，则可被判坐牢不超过10年，或罚款，或两者兼施。（部分人名译音）