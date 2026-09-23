身为酒店行李服务员（俗称门童）的奥姆，不仅为宾客开车门拿行李，也热情地介绍本地景点，让客人更加了解新加坡，有宾至如归的体验。

66岁的奥姆（Omprekas S/O Munni Lal）是首都凯宾斯基酒店的行李服务员，对许多游客而言，奥姆是他们抵达就酒店后遇到的第一位新加坡人，他就像一名非官方旅游大使那般，经常向客人推荐本地景点，帮助他们探索酒店以外的城市风光。

奥姆的热忱与奉献精神，向宾客展现了新加坡人热情好客的一面，也让他荣获今年的年度最佳雇员奖。

为表扬新加坡酒店业员工的优秀表现及出色服务，职总旗下的食品饮料及同行业工友联合会（FDAWU）与新加坡酒店协会在职总就业与职能培训中心（e2i）的支持下，今年颁发了年度最佳雇员奖给93名员工。

陈国明：科技无法取代人情味

这项设于1985年的奖项，旨在鼓励酒店业者表扬那些表现出色、为酒店的卓越成就作出贡献的杰出员工。总理公署高级政务部长、职总副秘书长陈国明星期三（9月23日）出席活动并为获奖者颁奖。

陈国明说：“人工智能正在改变酒店业，酒店或许可利用科技更深入了解宾客的喜好，并改善规划与运营，但科技始终无法取代人情味，酒店业员工仍是让宾客感到宾至如归的核心。”

他鼓励酒店及员工拥抱人工智能并善用这个工具，以便腾出精力为宾客提供更优质体验、参与更高价值的工作。职总将继续与雇主合作，采用科技、重新设计工作岗位，并协助员工与转型同步成长。