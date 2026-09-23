新加坡幼儿培育署成立国际咨询委员会，邀请来自澳大利亚、香港、韩国和英国的五名国际专家，就学前教育素质、教育工作者培训及幼儿教育政策等课题提出意见。

幼培署星期三（9月23日）发文告说，这是当局透过“优质学前教育2030”（Quality Preschools 2030）计划，加强学前教育素质工作的其中一项措施。

国际咨询委员会由内政部兼社会及家庭发展部高级政务部长吴培铭担任主席，五名成员的专业领域涵盖幼儿教育政策、研究及实践，任期三年，至2029年届满。委员会将与本地学前教育领域专家、教育工作者，以及合作伙伴的工作相辅相成。

吴培铭说，新加坡在确保学前教育更可及、更可负担和素质更高等方面已取得显著进展。

他认为，随着“优质学前教育2030”计划展开，国际咨询委员会将提供国际视角，与本地专业知识相结合，帮助新加坡借鉴其他国家的发展经验，并进一步支持儿童在幼年阶段成长。

吴培铭说：“我们的目标不仅是让新加坡成为一个向全球学前教育最佳实践学习的地方，也要积极参与塑造何谓最佳学前教育。”

国际咨询委员会将就“优质学前教育2030”计划下的重点工作，向幼儿培育署提供咨询，包括教育工作者和学前教育领导者的专业学习与发展、幼儿培育署的研究议程，以及由幼儿培育署开展或委托进行的研究。委员会也将针对国际发展趋势和新出现研究证据提供观点，为新加坡未来的幼儿教育政策和策略提供参考。

幼儿培育署署长邱玉雯说，国际咨询委员会将把国际专业知识，与本地教育工作者、学前教育业者、研究人员和家庭的经验结合起来，以开拓新思路，并将研究证据转化为更好的教育实践。

她说：“教育素质必须体现在每名儿童的成长体验中，即培养充满好奇心和自信心的儿童，并为他们的人生打下坚实基础。”