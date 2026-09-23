新柔地铁通车后，预计改变新马两地民众的跨境出行方式和消费习惯，也将冲击本地北部商家的零售环境。新加坡全国商联总会（FMAS）推出为期三年的“邻里之旅”计划，将首条路线设在义顺中区，除了应对新柔地铁通车带来的变化，也希望通过串联邻里商家、美食、行业、人物和社区故事，吸引国人探索义顺，带动买气。

新加坡全国商联总会星期三（9月23日）发文告说，“邻里之旅”（Heartland Trails）将从今年10月起至2028年展开，每年至少推出三条新路线，三年内在全岛邻里推出至少九条客制化体验，让消费者有更多理由到访不同邻里，为邻里商家招徕更多人流和生意。

文告指出，新加坡北部的邻里商家正面临一个重要转折点：一旦新柔地铁（RTS Link）开通，跨境出行方式和消费习惯都将随之改变。商联总会认为，要保持竞争力，不能只靠价格竞争。

全国商联总会会长杨向明说，新柔地铁确实让北部商家感受到更大的紧迫感，但“邻里之旅”并不只是为了应对新柔地铁开通而推出的计划。

“我们不能总是单靠价格来竞争。我们的邻里地区拥有许多真实的商家、有趣的人物，以及无法简单在其他地方复制的故事。我们可以把这些元素结合起来，转化为不同的体验。”

他说，邻里地区须推出与众不同的产品、体验、服务、社区联系，拥有独一无二的邻里特色，让消费者更愿意到访。

“我们想解决的更大问题是：如何让更多人发现我们的邻里魅力，让民众愿意在那里花时间和消费。”

首条“义顺中邻里之旅”由商联总会与导览服务公司Hidden Heritage Collective合作，在义顺中区商联会支持下推出。参加者可通过约两小时的步行路线，探索义顺历史，并走访老式面包店、传统食品店和鱼店等，了解义顺的商业特色。

文告指出，“邻里之旅”将带领参加者走入商家的地盘，让商家有机会讲述自己的故事、展示产品，希望更多人认识产品和服务后，转化为实际消费。

未来的路线将与各区商联会和小贩协会共同开发，结合各个邻区独有的商家、美食、行业、文化、历史和社区故事，让每条路线形成自己的特色，而不是在不同邻区套用同一套模式。

商联总会说，一条路线是否成功，最终不能只看参加人数。

杨向明说：“路线是起点，而不是终点。如果有人参加一条路线，发现一家自己从来不知道的面包店，一个月后带家人回来，并把这家店推荐给别人，这正是我们希望促成的。归根结底，邻里之旅应该帮助改变人们对邻里的看法。我们希望人们开始问：接下来，我应该探索哪个邻里？”

“义顺中邻里之旅”从10月3日起至11月28日举行六场，每场限20人，票价30元，可全额使用新加坡文化通行证（SG Culture Pass）购票；截至本月22日，八成票券已售出。

订票可上网，或访问网页了解详情。