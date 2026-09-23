邻居家失火求救，18岁少年拿起灭火器冲入浓烟中，将受困祖孙拉出单位。面对众人称赞，他说，有人在眼前求救，只要是对的事情，他就没办法坐视不理。

《新明日报》与慈济基金会（新加坡）联合主办“一人一善，共善共生”项目，获得创办松鹤香米品牌的东成物产私人有限公司支持，邀请读者一起发掘身边的好人好事，让善举被更多人看见。本期获推荐的是18岁的周易衡。

俗话说，远水救不了近火，远亲不如近邻。危急关头，周易衡用行动诠释了邻里互助的意义。

8月20日凌晨，万国弯第979B座组屋二楼一户五房式单位的主卧失火。当时，一对祖父母和孙子正在单位内。住在隔壁的周易衡听到玻璃碎裂声，随后又听见女邻居求救，连忙出门查看。

得知男邻居和孙子仍在屋内后，他立即拿起灭火器，用湿毛巾遮住口鼻，赶往失火单位。

推开大门后，屋内已经弥漫浓烟。周易衡隐约看到两道人影，发现男邻居和孙子就在客厅，赶紧上前将两人拉出单位。最终，祖孙三人都平安脱险，仅祖父因踩到玻璃碎片受伤。

被问及当时为何敢冲入失火单位，以及有没有想过自己也可能受伤时，周易衡语气平淡地说，当时女邻居向他求助，他一心只想着如何把还在屋内的人安全带出来。

“我原本以为是厨房着火，进去后却没有看到火。里面有很多浓烟，我也有点难受，隐约看到人的脚，就赶紧把人拉出来，没有继续寻找火势来源。”

事发前不久，周易衡刚和朋友参加一个应对紧急情况的培训课程，但他说，事发当下其实没有想太多。

“做就对了，不要想太多。有人在我眼前求救，只要是对的事情，我没有办法坐视不理。”

周易衡与邻居一家并非泛泛之交。两家相识近20年。

他说，邻居的儿子和儿媳过去经常带他外出吃饭，女邻居也曾为他补习。多年来，两家人一直保持往来。

火患发生后，周易衡的母亲主动提出让邻居一家到自己家中过夜休息。当晚，女邻居惊魂未定，难过得无法入睡。周易衡说：“我在客厅陪他们聊天，早上就开始上网课。”

曾当街追拦肇事骑士

周易衡并非第一次在看到别人需要帮助时主动介入。两年前，他曾在组屋底层看到一名送餐员撞倒小孩。对方没有停下来查看孩子的情况，反而继续往前骑，说是急着送单。

“我看不下去，就追上去把他拦下，后来警察也到场调查。”

家人早已习惯他主动助人

周易衡是家中独子，家人对于他看到别人有难便主动上前帮忙的性格，似乎早已习以为常。

他说，火患发生时，他闻声出门查看，之后才让母亲拨打995。直到民防人员抵达现场了解情况时，母亲才知道儿子刚才竟进入失火单位救人。

“妈妈知道后说我做得好。后来爷爷看了《新明日报》的报道，才念了我几句。父母早就习惯我这样做，只说以我为荣。”

事后，民防部队向周易衡颁发民防社区援救者奖（Community Lifesaver Award），表扬他在火患中伸出援手。学校得知他的事迹后，也在校内分享，让他一下子成了同学眼中的“名人”。

面对接踵而来的肯定和赞扬，周易衡说，往后仍会按照自己的心意做认为正确的事，“不为行善而行善”。

获救邻居：他是我的英雄

当时被周易衡救出失火单位的男邻居苏皮亚（Suppiah Silakumaran，72岁）受访时说，他一觉醒来，发现房间角落起火，冒出滚滚浓烟，于是连忙带着7岁孙子逃到客厅。

正当他不知所措、内心恐惧时，却看到周易衡进入单位施救。

“他从小就来我家玩，我是看着他长大的。他一直是个好孩子，但我没想到他会冲进来帮我。他是我的英雄。”

苏皮亚说，事后其他邻居也陆续赶来帮忙，让经历火患的一家人十分感动。