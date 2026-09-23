新加坡科技研究局优化旗下精深科技创业平台A*StartCentral，设施面积从1万平方英尺扩大至1万8000平方英尺，进一步加强对精深科技初创企业的支持，协助企业扩大规模并开拓全球市场。

A*StartCentral于2016年在裕廊集团纬壹科技城LaunchPad开设，今年迎来成立10周年。新科研星期三（9月23日）宣布推出A*StartCentral的2.0版本，推介仪式由贸工部长（能源与工业）陈诗龙医生主持。

陈诗龙会上致辞时说，A*StartCentral一直致力于提供精深科技初创企业往往需要，却难以自行构建的共享能力与资源，例如专用基础设施和跨学科专业知识。

他说，A*StartCentral 2.0标志着这一支持工作的下一阶段。“通过整合更强大的技术开发与商业化能力，这个平台将助力初创企业缩短上市进程，并降低精深科技领域常见的漫长孵化周期所带来的风险。”

设施经过优化后，A*StartCentral的生命科学与化学实验空间已从4000平方英尺扩大至8000平方英尺，并由原有的开放式实验台，升级为独立实验室套间及开放式实验台。新科研指出，独立实验空间有助加强知识产权保护，同时降低交叉污染风险。

工程工作坊也同步升级，从原本主要支持基本原型制作，提升至可进行高阶原型开发及预合规测试（Pre-compliance Testing）。工作坊设有本地首个开放给初创企业使用的射频屏蔽室，让企业可在园区内进行预合规测试，减少外包测试所需的成本和时间。

企业也可使用金属3D打印、印刷电路板制作、金属激光切割及材料测试等专业设备，加快产品开发和测试流程。

新加坡科技研究局优化精深科技创业平台A*StartCentral，工程工作坊从原本主要支持基本原型制作，升级至可进行高阶原型开发及预合规测试。（蔡家增摄）

除了扩建设施，从事脱碳等领域的初创企业，也可使用新科研设在裕廊岛的化学品、能源与环境可持续发展研究院的设施和专业知识；医疗保健初创企业则可通过新科研、南洋理工大学李光前医学院和国立健保集团合作的生物医学科技孵化器“co11ab Novena”，获得临床专业知识和测试平台。

下一阶段重点 助力创业者迈向国际化发展

新科研创新与企业助理总裁张玉凤指出，许多创业者起步时拥有强大的技术和深厚的技术专长，但要建立一家成功的公司，所需的远不止突破性创新。

她说，A*StartCentral下一阶段的重点，是助力更多创业者跨越单纯的商业化阶段，迈向国际化发展。“通过拓展基础设施及针对特定行业的企业孵化路径，我们致力于帮助极具潜力的初创企业开拓新市场、建立战略合作伙伴关系并把握增长机遇。”

过去10年，A*StartCentral扶持了超过100家初创企业，为它们提供基础设施、导师指导、人脉网络和创业支援。这些企业累计筹得逾16亿元资金，创造超过1800个工作岗位。

精深科技初创企业Prefer创立于2023年，通过发酵技术开发咖啡和可可的可持续替代品。（蔡家增摄）

其中，Prefer通过发酵技术开发咖啡和可可的可持续替代品。公司联合创始人兼首席技术官陈鼎杰接受媒体采访时说，他创业前曾在新科研生物加工技术研究所任职，因此对新科研生态系统非常熟悉，也更能充分利用里面资源。“他们为我们提供了至关重要的建议，指导我们如何起步，以及如何寻找首批客户和投资者。”

另一家初创企业CartiFuse使用3D打印技术，针对膝关节骨关节炎及骨软骨缺损开发新型软骨再生技术。公司在猪只研究中成功再生透明软骨后，目前正筹备于2027年开展首次人体临床试验。

CartiFuse联合创始人兼总裁萧照倓说，共享实验室对于初创企业至关重要。“如果我们自己购买这些设备，它们大部分时间很可能会闲置。因为进行试验往往是一次性的，做完一次可能要等上两年才会再进行。”​​