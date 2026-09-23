登加居民申诉，楼下匹克球场噪音不断，每逢周末更是“全天环绕音效”，有球友在球场关灯后仍照打不误。有居民忍无可忍，从单位往下喝阻。

住在登加新镇田园弯（Plantation Crescent）第121A座的阿侬（45岁）告诉《新明日报》，组屋楼下的匹克球活动经常制造噪音，严重打扰他作息。

他指，第119A和第121A座之间的球场，因交通便利、空气流通且避开阳光直射，自去年10月起，常吸引匹克球友聚集打球。

“一开始只是几个住附近的居民，加上他们用的是较软的球，就没那么大声，但后来开始出现数群穿着运动服的人，还改用硬的塑料球，非常吵。”

阿侬说，几乎每天都有人在该处打球，平日从下午3时许打到晚上8时许，周末更多人聚集，从早上约9时半就听到击球声，一直持续到晚上，犹如“全天的环绕音效”。

“我们难得周末可以在家休息，结果一大早就被‘啪啪’的击球声吵醒，试问谁会有好心情？”

他称，甚至有人晚上8时球场熄灯后仍在打球。“我好几次忍无可忍，直接从家里往下大喊，要他们停下，我也听过其他居民这么做。”

根据他提供的视频，四人在球场上打匹克球，画面中可清楚听到击球声。

球场熄灯照打不误

《新明日报》记者日前走访时发现，球场与两侧组屋相距约10余米，告示注明开放使用时间为上午9时30分至晚上8时。

附近居民透露，几乎每天都有人来打匹克球，周末更是从早打到晚，由数群球友轮流使用。

住在第119A座的凯蒂（40岁）说，靠近球场的住户确实能听到打球声，甚至有居民与打球者发生过争执。

“周末比较多人，有人在球场熄灯后，还会逗留多30分钟至一个小时，于是引来居民不满。”

吴小姐（30岁）则说，击球声会打扰小孩休息，但已逐渐习惯。“我们要午睡就得关窗，还不至于影响日常生活。”

完整报道，请翻阅2026年9月23日的《新明日报》。