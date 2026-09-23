23只兔子遭人装进箱内遗弃路旁，四只仅出生数天大的兔崽过后死亡，当局介入调查，并呼吁知情者提供消息。

《新明日报》日前报道，上星期五（9月18日）有人把23只兔子遗弃在实里达农场路，“为动物发声”（Voices for Animals）组织得知后把兔子安置好，并通报公园局的动物与兽医事务组。

国家公园局执法与调查高级署长郭瑞菁答复《新明日报》询问时说，当局已知悉此事，并展开调查。

她指“为动物发声”组织共救出16只成年兔子以及七只兔崽，当局联合组织与The Animal Doctors于日前为获救的兔子进行健康检查，发现兔子面对多项健康问题，包括指甲过长及皮肤疾病。

她说，部分兔子身上也有伤口。截至9月22日，七只获救的兔崽中已有四只死亡。

郭瑞菁说，当局严正看待所有动物遭遗弃的案件，并会在掌握足够资料的情况下，对接获的相关通报展开调查。

任何人若遗弃宠物、没有为宠物提供适当照料，或涉及虐待动物，当局将依法处置。

公众若掌握与这起事件有关的相关资料，包括照片、视频等，可通过公园局平台举报，或拨打相关热线。

根据动物和飞禽法令，没有妥善照顾宠物（包括遗弃宠物）一旦罪成，初犯者可被罚款最高1万元、监禁最长12个月，或两者兼施。

完整报道，请翻阅2026年9月23日的《新明日报》。