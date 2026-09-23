疑客厅的自动麻将桌起火，眼见儿子与女儿被困家中卧室，父亲急赶回家，奈何火势太大无法入内，所幸民防部队到场营救。

这起火灾发生在星期二（9月22日）早上10时45分左右，地点是宏茂桥4道第254座组屋七楼的一个四房式单位。

《新明日报》星期二报道，起火单位住着一家五口，事发时有两人受困卧室，民防人员将他们救出后，两人因吸入浓烟送院。一名消防员在灭火行动后因热衰竭，也被送往兀兰医院。当局疏散组屋约20名居民。消防员星期二已出院。

《新明日报》记者跟进追踪，失火单位的屋主庄先生（51岁）受访时说，疑是客厅的自动麻将桌着火，该麻将桌是约一年前花800多元在一个商场内买的。

“不过火患发生时麻将桌没有插电，也不是用电池，我也不知道为什么会着火，现在还在调查。”

他透露，主人房和客厅受火势波及损毁严重，目前一家人只能暂住在建屋局安排的临时住所，初步估计单位需要四个月装修，希望可以赶在过年前搬回家。

着火单位楼下的邻居黄先生（78岁）听闻火患后赶上楼查看并敲邻居门，他透露，另一邻居拨电联系庄先生。

“过了五到七分钟，爸爸（庄先生）就焦急地赶回来开门，不过我们看到客厅的火势太大，根本进不去，刚好民防部队也赶到，就交给他们救援。”

庄先生说，自己育有一儿两女，事发时受困的是21岁的长女和18岁的儿子。两人送院后并无大碍，预计星期三（23日）出院。

完整报道，请翻阅2026年9月23日的《新明日报》。