两名工人在大士港口进行装卸作业时不慎坠入海中，一人当场死亡，另一人送院后不治。

据了解，事故发生在星期二（9月22日）上午约8时40分，两名工人当时正在大士港口进行装卸（stevedoring）作业，即负责船舶货物的装卸、堆叠及固定工作。新加坡民防部队在上午约9时10分接获求助通报。

一名工人随后被寻获，当场被宣告死亡。另一名工人被送往黄廷方综合医院，但最终在医院不治身亡。

新加坡港务集团发言人答复媒体询问时证实这起事故，并说：“PSA正与相关当局密切合作，调查工作仍在进行中。我们正在这段艰难时期为两名工人的家属提供支持。”

《联合早报》已向人力部询问更多详情。

上半年工伤死亡增至21起

这起事故是本地近期一连串致命工伤事件中的最新一起。

近期其他致命工伤事件包括：9月11日，一名35岁工人在裕廊港路建筑工地被连接压缩空气泵的软管击中后身亡；8月23日，一名23岁工人同样在裕廊港路建筑工地，因鹰架倒塌压中他所乘坐的罗厘而丧命。

根据人力部较早前发布的数据，2026年上半年共有21人因工伤死亡，尽管主要工伤率降至历来最低，致命工伤率却有所上升。当局呼吁雇主进一步加强安全措施。

人力部在6月已收紧对违反工作场所安全规定公司的处罚，违规公司面对更高罚款和更长停工令。

