称为“保护”妻子才持木棍袭击81岁邻居，83岁阿叔早前被判入狱后不满上诉，但法官指他若只是自我防卫，无需使力攻击，最后驳回上诉，令阿叔按照原判坐牢16周。

这起事件发生在2023年8月20日傍晚6时许，地点是盛港东道第279A座组屋。被告彭建光（83岁，译音）与受害者李前忠（81岁）是对门邻居。案发时，受害者行动不便，须借助拐杖行走。

根据早前报道，被告不承认他所面对的一项蓄意伤人导致他人重伤的罪状，经审讯后裁定罪成，被判坐牢16周。他不满裁决与判刑提出上诉，高庭于星期三（9月23日）早上审理此案。

被告星期三在妻子及家人的陪同下出庭。其代表律师主张，被告当时是正当防卫，为了保护妻子才出手。律师也指被告当时本想逃跑，但由于所处楼层较高且四周无人，才出手反击。

控方反驳，指出被告的举动非但毫无逃离意图，反而显露反击倾向，出手也很重。

高庭法官陈炳维最后驳回被告的上诉，指被告在庭上的证词与口供书内容不符。被告在庭上称妻子案发时身处屋外，遭受害者举拐杖殴打，然而其口供书却显示，夫妻俩当时均在屋内，与受害者隔着铁门。况且，以受害者的身体状况，根本不具备举起拐杖打人的能力。

法官也指出，若夫妻俩当时在屋内，大可退后远离在屋外的受害人，但被告选择开门出去，还在毫无必要的情况下攻击一名体弱者。此外，虽然被告坚称他仅打了受害者一下，但根据受害人的伤势，被告所述实不可信。

被告也曾试图辩解，指受害人被撞倒的脚踏车砸中，手臂才会骨折，但被告与其妻在录口供时，从未提及过脚踏车。

完整报道，请翻阅2026年9月23日的《新明日报》。