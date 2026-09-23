连续几天传来恶臭，邻居起初还以为是死老鼠，最后发现隔壁单位的门外有苍蝇飞舞，立刻报警，惊揭57岁独居妇女毙命家中多天。

这起事件发生于星期二（9月22日）早上11时许，地点是宏茂桥10道第464座组屋三楼的一个单位。

记者赶抵现场时，涉事单位门窗紧闭，靠近时仍可闻到浓烈的腥臭味。

邻居卓先生（54岁）受访时说，死者独自住在一个三房式的单位，在这里住了超过10年。

“她平时十分安静，很少与我们交流。我最后一次见到她，已是约一个星期前。”

他说，过去两三天，单位附近开始传出非常强烈的异味，家人起初以为是死老鼠发出的味道。

“味道真的很重，我们还喷了空气清新剂，但还是盖不住。”

卓先生说，他80岁的母亲星期三（23日）早上外出运动时发现涉事单位开着一条门缝，恶臭从屋内传出，门外也可见苍蝇飞舞。

“她察觉有异，就选择报警求助。”

卓先生透露，死者生前曾与父母同住，后来她的双亲相继离世后，便一直独居至今。

警方上午约11时许打开单位后，同层一些居民因难忍气味，还特地去跟街坊借口罩。

据了解，女子当时卧尸在客厅内。

新加坡警察部队受询时证实，星期二上午约10时50分接获来自上述地点的求助电话。

一名失去意识的57岁女子被发现倒卧在住宅单位内，随后被医护人员证实身亡。

经初步调查，案件没有涉及刑事成分，警方仍在调查中。