开工不久，女佣发现雇主已故母亲的房内藏有金条，后来更找出钥匙打开抽屉，她在三年内偷走总值逾4万元的金条、金饰和现金。

被告是现年47岁的菲律宾籍女佣伊万杰琳（Evangeline Perocho Tagupa），自2019年起受雇在受害者家中。

她共面对16项监守自盗的罪行，星期二（9月22日）承认其中三项，余项交由法官下判时纳入考量后，被判坐牢12个月。

受害人（61岁）与妻儿住在蔡厝港3道的一处公寓，他们于2019年聘用被告到家中做家务。

调查揭露，被告开工不久，在打扫受害人已故母亲的房间时，就发现房内的抽屉里有金条和金饰。当她在打扫主卧室时，又注意到一个花生酱罐子里有钥匙，尝试后发现可以打开主卧室上锁的橱柜，于是萌生偷窃的念头。

根据控状，被告在2023年12月至2026年6月之间，多次偷走金条、金饰和现金，总价值约4万2660元，包括今年5月5日之前，被告从主卧室偷走价值7500元的50克金条，随后拿到当铺去典当套现，再把现金汇回国给孩子缴付学费和日常开销。

法庭文件没有透露受害人一家如何发现被告偷窃的行为，只指他们于今年8月2日早上报警，被告同天遭警方逮捕并还押至今。