妇女在咖啡店大吵大闹，之后以为78岁老妇讲她坏话，从后方拉扯老妇上衣，导致老妇重摔在地受重伤，住院长达一个月。

被告黄佩琳（45岁，译音）面对三项包括公共滋扰、偷窃、鲁莽行为危害他人生命安全的控状，她承认其中一项，被法官判处接受为期一年的强制性治疗。

案情显示，2024年7月6日早晨，被告在淡滨尼86街第872C座的咖啡店闹事，不仅猛拍桌子，还将打火机砸在桌上。随后，被告质问一名78岁老妇为何说她坏话，老妇当场否认，此举却激怒被告。

见老妇转身朝超市方向走去，被告便一路尾随。大约在早上7时30分，被告突然从后方拉扯老妇的上衣，致使老妇失控倒地。

老妇因剧痛无法站立，随即大声呼救。一名在咖啡店吃早餐的阿叔闻声赶来协助，将老妇扶至椅子上坐下并报警。

警方在接到阿叔报案后赶到现场，老妇随后被送往樟宜综合医院接受治疗。她被诊断出骨盆骨折及腰椎中央椎管狭窄症，先后接受两次手术，住院近一个月后于同年8月6日出院。

不过，老妇的医药报告指出，其背部在案发前已有旧伤，因此无法确切断定骨盆骨折是由被告的拉扯行为所致。

被告事后落网并接受精神评估。报告显示，被告患有精神分裂症，伴有幻听和被害妄想等症状。精神科医生认为，被告的病情与本次犯罪有直接关联，但若能按时服药并定期复诊，她再犯风险较低。