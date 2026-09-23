五年内贿赂圣若瑟书院前设施经理近6万元，借此获取价值超过73万元的项目，建筑公司销售经理被判坐牢三个月又两周。

被告宋梅娟（54岁，译音）共面对四项抵触《防止贪污法令》的控状，她星期三（9月23日）承认其中两项，另两项交由法官下判时纳入考量。

根据案情，被告案发时先后受雇于FB Services和Furnishing & Building Services私人有限公司，担任销售经理。第二家公司在2020年6月成立后，接手FB Services的业务，由被告与丈夫共同经营。

受贿的是圣若瑟书院前设施经理黄子鑫（58岁），他早前已因向三个不同的供应商收取超过6万7000元贿款，被判入狱15个月又4周，以及罚款7500元。

黄子鑫作为设施经理，在圣若瑟书院的设施采购中具有一定影响力，包括在采购价值低于6000元的项目中支持将项目直接授予供应商，以及在超过6000元的项目中，建议将报价邀请或招标项目授予特定供应商。

黄子鑫通过泄露预算与投标信息、指导供应商报价、调整采购价值及在报告中提出建议等手段，将工作和项目优先授予首选供应商。他会要求供应商把价格抬高，并把差价以现金方式支付给他，以免留下付款记录。

2018年1月，黄子鑫找上被告，被告担心若拒绝同流合污，对方会停止授予公司项目，于是答应行贿。每当被授予项目顺利完工并收到款项后，被告会提取现金并到黄子鑫的办公室把钱交给对方。倘若黄子鑫没有索取差价，被告便会把钱放入自己的口袋。

2019年1月7日至2022年9月7日，被告22次贿赂黄子鑫共5万2900元。加上被纳入考量的控状，贿赂金额共为5万9600元。被告也借此获取22个总值超过73万元的项目。

贪污调查局在2022年9月30日接获通报，对这起案件展开调查。

被告在2026年7月赔偿圣若瑟书院3万9300元。

控方指出，被告为金钱利益犯案，担心若不配合便无法继续获得项目。案发期间，若黄子鑫没有指定贿赂金额，被告会自行决定数额。若黄子鑫事后没有索取贿款，抬高报价所得的差价便落入被告口袋。因此，控方促请法官判她坐牢三个半月至四个半月。