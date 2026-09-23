有一段时间，红蚂蚁上班时经常横穿一条大马路。

那是一条共有六条车道的双向大路，巴士站和公司侧门隔路相对。虽然巴士站几十米外就有红绿灯和行人天桥，但侧门偏偏直接面对巴士站。一下车，那道门就仿佛在跟你亲切招手，所以为了省下那几十米脚程，每次下车后，就会忍不住直接横穿马路。

直到有一天，一名同事心有余悸地告诉大家，他横穿同一条马路时，被便衣交警罚款了。

此后，红蚂蚁每次站在巴士站前想横穿马路时，都会不由自主地望向对街，看看有没有交警埋伏。即使对面一个人影也没有，一番犹豫后，最后还是乖乖地走那几十米到路口的红绿灯去过马路。

这或许是执法最有意思的地方：促使人们改变行为的，有时仅是“可能被抓”的念头，未必是眼前的执法者。

让乘客意识到不文明行为可能招致处罚

行人违规过马路被罚不是新鲜事，但9月23日起，在公共巴士上大声播放音乐或视频、把脚放在座位上、乱丢垃圾或饮食等滋扰他人的行为也将属违法，违例者最高可罚500元。

部分乘客在公共巴士上大声播放视频，或将双脚放在前方座位，对其他乘客造成滋扰。（黄佳琪摄）

接受媒体采访的乘客提出很实际的疑问：有规定是好事，但关键是能不能执行？况且，巴士车长还得专注开车，难道要车长“包山包海”，小心路况、确保巴士准点到站之余，还要取缔违规行为？

执法确实难以做到无时无刻无处不在，但这并不代表法规没用。至少其中一个作用，是让人知道，这种行为已经不是单纯的“不文明”或“没礼貌”，而是可能招来处罚的违规行为。

执法最理想的结果，有时恰恰是不需要真正执法。

这听起来似乎有点矛盾，但如果每条规则都必须有执法人员在场才能发挥作用，那政府恐怕需要雇用一支大得超乎想象的“文明监督队”。

这样的社会，也未必是我们想要的。

公共治理或许只需让人们相信自己可能受惩处，就已足够。

2026年8月3日晚上8时左右，陆交局执法人员在义顺纳福城（Northpoint City）一带展开突击检查时，发现一名少年的代步车时速可达近95公里，几乎是法定限制的四倍，当场向他开出违规通知单，并扣押他的代步车（左）。（吴先邦摄）

陆路交通管理局对违例活跃通勤工具展开执法行动，也依循类似道理。

当局自然不会有足够人手在每一条道路拦截违规骑士，因此更常采取巡逻、抽查，以及突击高风险地点等的执法方式。其威慑效应，来自“不晓得今天会不会被抓”，甚至只要听说有人被逮住，就足以让人三思。

罚的是一个人，震慑的却可能是一群人。

同理，巴士乘客因为把脚放在座位上而遭处分，也可能让其他乘客知道，如果做出相同的举动，下一个被罚款的，难保不是自己。

让执法者在人们脑海里“驻守”

当然，这套机制有一个前提：人们必须相信执法是有可能发生的。换言之，执法必须达到让人相信规则具有现实后果的程度。

我们当然都希望人们是自发遵守公共秩序，而不是因为害怕受罚。但现实生活中，人难免抱有侥幸心理。法律的作用，便是在侥幸心理萌起时，小声地问一句：“被人看见怎么办？”

就像开头那名埋伏在对街的便衣警察一样，红蚂蚁由始至终都没亲眼见过他，但他却一直“驻守”在脑海里。

也许，让执法者存在于人们脑子里，就是最节省人手的执法方式。