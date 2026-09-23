政府将与各相关方共同加大力度，协助网络伤害受害者，包括缩短平台的回应时间、简化网络伤害通知的填写流程，以及改善向海外送达法庭文件的服务。

《互联网安全（援助与问责）法令》（Online Safety (Relief and Accountability) Act，简称OSRAA）于6月29日生效，同日设立互联网安全委员会，至今近三个月。

律政部长兼内政部第二部长唐振辉星期三（9月23日）出席OSRAA利益相关者感谢茶会时，说明当局会如何进一步完善救助机制，以及从网络伤害案件中汲取的教训和后续预防措施。

根据规定，若要向管理员或平台启动民事诉讼程序，受害人须先按规定，向他们发出网络伤害通知（Online Harm Notice）；对方在接获通知后，则须在合理时间内作出合理回应。涉及私密和虐童影像的案件，一般须在24小时内回应；若影像涉及生殖器官、肛门或女性胸部，则须在六小时内回应；其他网络伤害则是48小时。

唐振辉说，处理网络伤害案件的速度至关重要，但平台也需要时间来理解新框架和调整流程。“这些时限只是起点。随着平台对框架越来越熟悉，我们将与平台合作，进一步缩短响应时间。”

对于海外提起诉讼面对的困难，唐振辉说，政府在探讨扩大向海外电子送达文书的适用范围，让合法索赔不会因为技术障碍而受挫。