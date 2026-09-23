在巴士上大声播放音频、把脚翘在座位上等滋扰他人的行为，星期三（9月23日）起属违法。受访巴士车长和乘客都乐见车程变得更清静舒适。

陆路交通管理局星期一（21日）发文告宣布，把现行适用于地铁的滋扰行为监管框架，扩展至公共巴士，也对巴士上滋扰他人的行为施以罚款，最高可达500元。

根据文告，在巴士上大声播放音乐或视频、乱丢垃圾、把脚搁在座位上，或饮食，都属于滋扰他人的行为。

新规实行首日，《联合早报》记者一天下来搭乘10多趟巴士服务，穿行大巴窑、碧山、宏茂桥、友诺士和勿洛等市镇，都未在巴士上观察到明显的扰人行为。即便是近乎满座的巴士，也相当安静。

一名巴士车长匿名受访时说，他当天早上开工后，发觉车程比平时安静，让他更能专心开车。他很支持新规落实，希望能让乘客的出行体验更舒适。

每隔一两天搭乘公共交通的李振义（71岁）认为新条规可发挥阻遏作用，让乘客多为他人着想。“我觉得把脚翘在对面座位的行为最糟糕，即使脱了鞋也非常不卫生。”

李振义说，他倒是不常碰到这些扰人行为，但即便遇到了也不敢当面对质，毕竟自己已上了年纪，担心人家找麻烦。如今新规生效，他希望执法人员会出面阻止这些行为。

根据陆交局的文告，针对公共滋扰行为的执法工作，将授权检票员和巴士转换站职员等公共交通人员负责执行。这些获得授权的人员可向违规者发出违例通知单，再由陆交局展开后续调查。

巴士车长不获授权开出违例通知，但仍可根据现有运载条款，劝请乘客停止滋扰或扰乱秩序的行为。

仍有乘客在巴士上饮食或大声说话

在采访途中，记者留意到一名男子在巴士上吃东西。这个目测约70岁的乘客时不时把手伸进包里，拿出一小块事先切好的月饼，直接投入嘴里咀嚼。他全程都没有把整个月饼从包里取出，每次只拿出要吃的那块，快速放到嘴里。

当记者问他是否知道新规已生效，他点头示意但拒绝受访。

另一趟巴士，在下午1时许经过一所学校，当时正值放学时段。一群学生上巴士后各自选了座位坐下，却继续喧哗，互相“隔空喊话”。

陆交局在文告中指出，处理巴士上的扰民行为时，首要考量是尽量减少对其他乘客的不便，同时避免影响巴士服务。换言之，虽然文告并未把大声说话明列为滋扰行为，执法人员仍可根据现场情况予以警告或违例通知单。

一些巴士内也张贴了新标识，提醒乘客降低说话和手机音量。（郑一鸣摄）

一些巴士转换站已张贴新告示

据了解，各公共交通业者已从星期三起，陆续在辖下巴士转换站张贴新告示，提醒乘客有关新落实的监管条例。

记者在勿洛巴士转换站看到一张略大于A4纸的相关通告。不过，告示张贴在不太起眼的位置，可能较难吸引公众注意。