面对中美在人工智能（AI）领域的竞争，新加坡会与两国继续维持长久深入的合作关系，也会与欧洲和世界其他地区的伙伴保持科技合作；但成为一个值得信赖且可靠的合作伙伴，并不意味着我们就可回避建设自身能力的责任。

数码发展及新闻部长杨莉明指出，我国员工和企业有责任建立起运用不同技术的能力；政府也有责任了解这些技术如何设计和应用、各自带来什么风险，并有能力加以治理。

杨莉明星期二（9月22日）在美国纽约出席一场AI论坛，并在炉边对话中被问及，面对美国和中国在AI技术生态的竞争，新加坡若被要求在两者之间作出选择，将如何应对。

杨莉明说，依靠任何单一平台或技术生态来取得进展，既不可持续，也无法建立韧性。因此，我国会继续接触不同来源的技术与创新。

“我们在多个领域与美国有长期合作关系，与中国的合作同样悠久而深入。我们也同欧洲及世界其他地区的伙伴合作。”

她指出，新加坡是一个非常开放的地方，也致力于成为值得信赖、可靠的合作伙伴。一旦作出承诺必当履行，同时必会坦诚说明，在合作关系中需要伙伴提供些什么。

但她强调，成为这样的伙伴，并不意味着我国就能回避在力所能及的范围内建设自身能力的责任。

她说，要与不同的科技生态接轨，我国员工和企业都须具备相应能力；政府也须了解不同技术如何设计和应用、各自带来的风险有何差异，并具备治理这些技术的能力。

此外，新加坡仍须支持有助加强技术互通与连接的国际合作安排。

“要在这个极其复杂、竞争激烈的环境中应对挑战，并没有一剂万能的灵丹妙药。我们在与各方接触时，必须聚焦重点，审慎行事。”

AI技术须先赢得公众信任 我国持续更新国家AI战略

这场科技与人工智能论坛由美国《外交政策》杂志举办，与杨莉明对话的是《外交政策》科技记者艾扬格（Rishi Iyengar）。

艾扬格问，面对人工智能可能带来的冲击与风险，新加坡如何以公共利益为指引，在机遇与风险之间取得平衡。

杨莉明指出，一项技术要得到广泛应用，首先须赢得人们的信任。她以航空业为例说，人们愿意搭乘飞机，是因为相信飞机能够安全抵达目的地。但人工智能尚未赢得同等程度的信任。

她补充，航空安全除了依靠飞机制造商，也有空中交通管理、机组人员培训、飞机维修及相关标准等多层保障。这套全面的做法，为思考人工智能安全问题提供了有益的借鉴。

“对新加坡而言，既然没有现成的人工智能安全行动指南，我们的目标就必须是尽可能快、尽可能多地学习。也就是卷起袖子行动起来。”

我国2019年推出首份国家AI战略，2023年推出2.0版本，并于今年5月更新战略，提出10项优先发展重点，涵盖产业与公共服务转型、人才培育、国际合作及安全治理等领域。

在技术测试方面，我国今年4月提出一项针对生成式AI系统测试方法的国际标准建议，旨在提高测试结果的可重复性和可比性，让企业更安全、可靠地采用相关技术。

杨莉明说，没有国家能够独自解决AI安全问题。新加坡须与设立AI安全机构的理念相近伙伴合作，寻找有意义的合作项目，并密切留意风险迫切的应用场景。