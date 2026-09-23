私召车与送餐平台Grab与人工智能公司OpenAI合作，未来两年为东南亚3万名司机、送餐员和商户伙伴提供实用人工智能（AI）技能培训。

这项名为“GO Forward with AI”的计划通过Grab旗下的学习与能力发展平台GrabAcademy推出，星期三（9月23日）率先在新加坡启动，今年较迟时候扩展至泰国、印度尼西亚和菲律宾，2027年再扩展至马来西亚和越南。

根据计划，两家公司团队将到各地举办半天的线下大师班，以OpenAI学院教材为基础，针对司机、送餐员，以及商户伙伴作出调整，并以“培训师培训”（train-the-trainer）模式，赋能GrabAcademy的区域培训师网络，以便更广泛地推行这个项目。

每个地区的课程将有不同侧重点。其中，新加坡司机和送餐员课程聚焦创业，教导他们用ChatGPT验证商业想法、探索定价并制定营销和行动计划。所有学员可获赠三个月的ChatGPT Plus免费使用权，以便在课后继续学以致用。

Grab组织与能力发展首席执行长王沁滢说，首期课程特意安排50名女性司机和送餐员上课，因为女性伙伴对AI热忱高，公司也希望接下来能为女性伙伴提供支持与赋能。她透露，研究显示，女性司机伙伴2025年在东南亚创造约8亿美元（约10.8亿新元）经济产出。

我国仅50%司机和送餐员使用AI工具 商户伙伴仅33%

Grab与OpenAI自2024年5月，已合作推出司机AI助理，优化司机的日常工作，目前已有近50万名司机使用。数据显示，新加坡目前仅50%司机和送餐员使用AI工具，未使用的人当中，87%表示愿意采用；商户伙伴仅33%使用AI。

OpenAI国际业务主管谢家豪说，新加坡人均AI使用率高，但技术能力与用户是否敢用、会用之间仍有落差。弥合落差需要实际操作指导和试验空间。

人力部兼贸工部政务部长符策翔在启动仪式上强调，政府、科技企业、工会和员工须紧密合作，确保人工智能为所有员工创造机会，而不是只让一小群人受益。他说：“我们必须在新加坡共同努力，与所有员工一起，确保AI成为所有人的自动扶梯，而不是只让少数人搭乘的电梯。”

他指出，AI不是取代人类判断，而是让人们能把更多时间用在做最擅长的事。

针对记者提问平台伙伴是否会误将AI视为自动创造收入、低投入轻松创业的捷径，谢家豪回应称，培训的核心目标之一，正是帮助用户了解AI的能力与限制。ChatGPT等模型并非自动赚钱工具，而是协助拆解商业概念、评估计划可行性。

王沁滢补充，Grab整合工具经过情境化设计，确保AI建议实际且负责任。GrabAcademy也提供财务知识基础课程及文凭、学位途径，进一步协助有心创业的伙伴。

参加星期三课程的普特丽（Putri Aziella）受访时说，她打算追逐梦想，年底全职投入烘焙事业。她说，以往不怎么使用AI，但上了Grab提供的课程后发现，AI其实并不难，还能帮助她处理一些独自短时间内做不到的经商事项，例如计算定价、比较原料成本等。

普特丽（左）和廖慧燕（右）是Grab与OpenAI合作计划的首批学员。普特丽说，AI能帮她做到以往独自做不到的事，因此决定追逐梦想，年底投入全职烘焙事业。（吴先邦摄）

“我以前通过亲朋戚友口耳相传卖烘焙食品，学会用AI后，能在短时间内设计菜单和宣传图片，开始用社交媒体宣传，也打算用AI设计一个专属销售网站。”

兼职Grab司机、同时教小学生编程的廖慧燕说，上课后更了解提示工程等较难掌握的技术。她计划用AI设计专属程序，分析驾驶模式，更有效达到奖励目标。