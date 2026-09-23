前公务员首长叶成昌将接替谢福华，从明年4月1日起担任新加坡国立大学校董会主席。

国大星期三（9月23日）发文告宣布，谢福华在明年3月31日卸任，并感谢他多年来对国大做出的贡献。也是国大商学院校友的谢福华在国大服务超过10年，2003年首次加入大学理事会，于2006年至2012年担任校董会成员，并在2017年重返国大，出任校董会主席。

国大指出，谢福华与国大校长陈永财教授以及领导团队紧密合作，推动国大发展。在他的带领下，国大推出多项计划，致力于培养面向未来的毕业生、提升研究影响力，并深化与业界和社区的伙伴关系。

谢福华任校董期间，国大成立了人文与科学院、设计与工程学院以及国大学院，拓展跨学科教育。他也重视学生生活，支持学生的全面发展。

文告引述谢福华说：“自2006年国大成为自主大学以来，我在这段历程的大部分时间里为国大服务，意义非凡。我由张松光博士引荐加入，在王玉强博士领导下服务，后来接过他的棒子。如今，我已完成工作，能够将重任交给叶成昌，是我的荣幸。我深信他将带领国大迈向更远的未来。”

逾40年公共服务经验 叶成昌曾任公务员首长

国大指出，叶成昌自2026年4月担任校董会副主席，拥有超过40年的公共服务和领导经验。他在2017年至2026年担任公务员首长，在推动新加坡公共服务整体转型，以及领导公共服务体系应对冠病疫情方面发挥关键作用。

叶成昌说：“获委国大校董会主席，我深感荣幸。谢福华在领导力、服务贡献方面树立卓越标准，带领大学发展为今日全球领先的学府。我期待与董事会、教职员和学生在这坚实基础上继续努力，推动国大在下一阶段发展扩大影响力。”

教育部长李智陞在文告中也说，谢福华致力于推动教育、学习和研究，对国大发展为世界一流大学，以及丰富我国高等教育体系扮演重要角色。他感谢谢福华多年来的服务；同时期待与即将上任的叶成昌合作，相信他将继续带领国大迈向更高峰。