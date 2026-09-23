新加坡和周边地区料仍会下阵雨，本地的24小时空气污染指数预计将维持在中等至不健康较低范围。

根据国家环境局星期三（9月23日）发布的文告，新加坡部分地区星期三下午下阵雨，截至傍晚6时，本地24小时空污指数（PSI）为57至65，处于中等水平。西部的PSI最高，达65；东部的为64；南部的指数是58；北部和中部则是57。全国一小时PM2.5悬浮颗粒浓度介于每立方米31微克至60微克，处于正常和偏高水平。

环境局说，苏门答腊东南部和加里曼丹部分地区星期四（24日）预计持续干燥。不过，由于新加坡和周边地区料仍会有阵雨，或降低我国受烟霾波及的风险。本地PSI预计将维持在中等至不健康较低范围。

公众可通过网站（www.haze.gov.sg）、环境局网站（www.nea.gov.sg）、新加坡气象署网站（www.weather.gov.sg），或myENV手机应用获取空气质量信息。