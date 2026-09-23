无须远赴中国西北，在本地亦能穿越千年领略敦煌的壮丽历史，步入一比一等身复刻的莫高窟洞窟，探索连接东西方文化的丝路传奇。

历史爱好者期待已久的“敦煌：佛教艺术与丝绸之路”展（Sacred Caves: Dunhuang, Buddhism, and the Silk Road），星期五（9月25日）起至明年3月7日在亚洲文明博物馆（Asian Civilisations Museum, 简称亚博馆）展出。

这是莫高窟艺术原作首次“登陆”东南亚。公众可近距离观赏鲜少到海外展出的敦煌文物与真迹，如古代通关“护照”、叙利亚语《圣经》经文、十二星座星象图、胡人牵驼砖，以及三兔飞天藻井等。

由亚博馆与敦煌研究院联办的展览，呈现按照实物大小复制的四个莫高窟佛窟，龛内丰富的壁画和彩塑勾勒出千年的佛教艺术历史。

图左的临摹画《都督夫人太原王氏礼佛图》，描绘太原王氏在第十一女、第十三女及九名侍女的簇拥下，列队走向佛陀的情景。这幅画最早由已故著名敦煌学家段文杰复原，是莫高窟供养人画像中规模最大的一幅。莫高窟文献于1900年问世后，开辟了跨越人文地理、历史、宗教、艺术等多学科的敦煌学。（陈渊庄摄）

敦煌研究院副院长张元林星期三（23日）在媒体预览上致辞时说：“这些艺术品不仅传承佛教和中国传统的精神，也融合基督教、古代波斯帝国的祆教等特色，希望借此进一步激发观众对丝绸之路文化的热情。”

本次展览共展出91件展品，包括47个文物原件及22件临摹作品，当中第249窟的手绘壁画是一大亮点。其余三个佛窟借助数码扫描与印刷技术进行复刻。

“敦煌：佛教艺术与丝绸之路”展星期五（9月25日）在亚洲文明博物馆拉开序幕，呈现四个莫高窟复制佛窟，包括莫高窟最大的释迦牟尼涅槃像所在的第158窟。（陈渊庄摄）

最引人瞩目的是以盛唐时期彩塑和精美壁画闻名的第45窟。龛内有七身彩塑，包括一尊主佛、大弟子阿难与迦叶、两尊菩萨和两尊天王。壁画《观无量寿经变》则以中国传统画的构图手法，展现西方极乐世界的景象。

现实中的第45窟和第158窟属于特窟，游客若想参观得另买门票；第3窟则不对外开放。所以亚洲文明博物馆此次展出的复制版显得尤为珍贵。

第249窟完全由手工复刻，覆斗窟顶的壁画展现佛教与中国传统神话融合的宇宙图景。二楼前厅的莫高窟最大涅槃佛像，以4:5比例还原第158窟，是本展首个视觉焦点。

第3窟规模虽小，却是敦煌现存唯一一座专门供奉观世音菩萨的洞窟，龛内的壁画线条流畅、笔触细腻，彰显元代画家非凡的艺术造诣。

完全由手工复刻的第249窟复制洞窟，将佛教与中国神话融入到一个宇宙图景。四目四臂、半神半人的阿修罗托举着佛教宇宙观中的圣山须弥山，同时手擎日月。（陈渊庄摄）

历时三年策划并赴实地考察 设四大主题展区重现生态

亚博馆中国艺术研究员雷可欣，三年前就开始策划这次展览。到敦煌实地考察之后，她以城市、信仰、人物和文化遗产四个主题，展现当地丰富多彩的艺术生态和群居生活。

“对生活在现代社会的人们，古迹可能是陌生或遥远的。策展过程中，我注重的是这个文物是否能与现代人的情感和生活产生共鸣。”