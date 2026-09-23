莫高窟文物与真迹东南亚首展 一比一复刻洞窟领略敦煌壮丽
无须远赴中国西北，在本地亦能穿越千年领略敦煌的壮丽历史，步入一比一等身复刻的莫高窟洞窟，探索连接东西方文化的丝路传奇。
历史爱好者期待已久的“敦煌：佛教艺术与丝绸之路”展（Sacred Caves: Dunhuang, Buddhism, and the Silk Road），星期五（9月25日）起至明年3月7日在亚洲文明博物馆（Asian Civilisations Museum, 简称亚博馆）展出。
这是莫高窟艺术原作首次“登陆”东南亚。公众可近距离观赏鲜少到海外展出的敦煌文物与真迹，如古代通关“护照”、叙利亚语《圣经》经文、十二星座星象图、胡人牵驼砖，以及三兔飞天藻井等。
由亚博馆与敦煌研究院联办的展览，呈现按照实物大小复制的四个莫高窟佛窟，龛内丰富的壁画和彩塑勾勒出千年的佛教艺术历史。
敦煌研究院副院长张元林星期三（23日）在媒体预览上致辞时说：“这些艺术品不仅传承佛教和中国传统的精神，也融合基督教、古代波斯帝国的祆教等特色，希望借此进一步激发观众对丝绸之路文化的热情。”
本次展览共展出91件展品，包括47个文物原件及22件临摹作品，当中第249窟的手绘壁画是一大亮点。其余三个佛窟借助数码扫描与印刷技术进行复刻。
最引人瞩目的是以盛唐时期彩塑和精美壁画闻名的第45窟。龛内有七身彩塑，包括一尊主佛、大弟子阿难与迦叶、两尊菩萨和两尊天王。壁画《观无量寿经变》则以中国传统画的构图手法，展现西方极乐世界的景象。
现实中的第45窟和第158窟属于特窟，游客若想参观得另买门票；第3窟则不对外开放。所以亚洲文明博物馆此次展出的复制版显得尤为珍贵。
第249窟完全由手工复刻，覆斗窟顶的壁画展现佛教与中国传统神话融合的宇宙图景。二楼前厅的莫高窟最大涅槃佛像，以4:5比例还原第158窟，是本展首个视觉焦点。
第3窟规模虽小，却是敦煌现存唯一一座专门供奉观世音菩萨的洞窟，龛内的壁画线条流畅、笔触细腻，彰显元代画家非凡的艺术造诣。
历时三年策划并赴实地考察 设四大主题展区重现生态
亚博馆中国艺术研究员雷可欣，三年前就开始策划这次展览。到敦煌实地考察之后，她以城市、信仰、人物和文化遗产四个主题，展现当地丰富多彩的艺术生态和群居生活。
“对生活在现代社会的人们，古迹可能是陌生或遥远的。策展过程中，我注重的是这个文物是否能与现代人的情感和生活产生共鸣。”
亚洲文明博物馆及土生文化馆馆长温俊玉指出，除了实体展品，展览和相关活动也融入数码互动装置和虚拟实境技术，满足各年龄层需求。公众可通过亚博馆网站了解购票详情。