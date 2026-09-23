樟宜机场第五搭客大厦正在试行机场外的值机服务和行李托运服务，以便在大厦建成后全面推出这些新服务。

律政部兼交通部高级政务部长穆仁理星期三（9月23日）在亚洲旅客航站楼博览会上致辞时，透露这项消息。他说，我国正在测试新技术、服务和运营概念，让旅行更加无缝且完善。旅客如今可在机场自助办理登机和行李托运，不少人也可采用面部等生物识别技术通关，无须出示护照。

然而，许多旅客仍觉得行李服务不够方便。

“我们的目标不仅是更高效地运送行李，而是要减少旅途的繁琐程序。借鉴香港和仁川等机场的类似做法，我们在试行机场以外的值机服务。利用新加坡的酒店生态环境，旅客可在合作酒店办理值机，并把行李转交机场，这可把机场服务带到旅客所在之处。无行李负担的旅客可尽情享受离境前的时光，也有更多时间购物。”

樟宜机场今年7月已与市中心三家酒店富丽敦酒店、富丽敦海湾酒店和滨海湾金沙酒店合作，住在这些酒店的新航乘客，可在退房离新时直接在酒店办理回程行李托运，每件行李收费29元，省去随身携带行李到机场才办托运的麻烦。服务目前面向傍晚5时至隔天清晨7时的航班，但不包括飞往美国的航班。乘客须在回程前早上7时至11时之间，把行李交托酒店礼宾部。

此外，机场也将提供自动化轮椅，让行动不便的旅客能更独立地活动，也让工作人员能够专注于需要更多协助的旅客。穆仁理指出，这些服务试行后将在第五搭客大厦推出。

“对旅客而言，机场体验关乎他们在航站楼的行动是否顺畅、能否赶上转机或如期参加会议，机场体验也影响他们对该城市的印象。”

目前，樟宜机场已发展为有四座搭客大厦并与170多个城市直连的航空枢纽，第五搭客大厦2030年代中期建成后，每年将增加5000万人次的客容量，支持新加坡连接200多个城市的目标。