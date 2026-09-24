在热闹嘈杂的碧山传统湿巴刹里，除了熟悉的鱼肉腥味和剁肉声，街坊们还能在菜摊旁闻到一阵阵西洋咖啡香。

传统湿巴刹里的意式咖啡摊。（视频截图）

56岁的林汶聪站在窄小的档口“Han’s Craft Coffee”里，专注地操作着咖啡机。两年前，他还是航运公司集装箱管理与维修部门的主管，职场上的他不苟言笑。如今，他在这里日复一日、一周六天地为街坊冲泡着一杯杯苦中带甜的意式咖啡。

拒绝“被动”求职 靠一门手艺重新站起来

2024年，因海运行业大环境不景气，公司将岗位外包至海外，54岁的林汶聪不幸成了被裁退的七名员工之一，也是当中最年长的一个。

林汶聪坦言：“因为年纪的关系，我申请工作时变得很被动。很多时候，雇主更倾向于聘请年纪较轻、薪金要求较低的员工。”

面对求职大半年屡屡碰壁的窘境，林汶聪决定不再“被动”。他利用政府的“技能创前程”（SkillsFuture）补助金报读咖啡师课程，并只身前往越南、印尼、马来西亚等地考察咖啡豆源。最终，他决定动用两万元积蓄中年创业，开启人生的“第二章”。

母亲曾劝他驾私召车，省心又省力，但他不想让自己的人生留下遗憾。避开了租金高昂的商业区，他选择在最接地气的湿巴刹落脚，希望在传统的Kopi-O之外，也让喝了大半辈子南洋咖啡的老街坊们有机会换换口味，试试现磨洋咖啡。

林汶聪在狭窄的店面冲泡现磨咖啡。（视频截图）

为了节省成本，林汶聪化身“DIY达人”，店铺的橱柜、桌椅和陈设全部亲手组装，妹妹则包办了品牌标志与海报的设计。

收起音乐梦 22岁儿子无声支持

在这场中年转轨的冒险背后，林汶聪最坚实的后盾来自他的家庭。

22岁的儿子林俊翰从小热爱音乐，原本计划在理工学院毕业、退伍后继续深造，投身音乐事业。然而，眼见父亲突遭裁员，创业初期收入尚不稳定，懂事的林俊翰默默作出了一个令人动容的决定——他暂时放下深造与音乐梦，在退伍后迅速找了一份稳定的全职工作。

林俊翰平静地表示：“我找一份全职工作，爸妈就不用担心我，我自己能照顾好自己。他们开店的收入可以全花在自己身上，少了我这个负担，家里的生活会好过一些。”

林俊翰有空的时候便会到父亲的咖啡馆帮忙。（视频截图）

林汶聪同样把深沉的父爱刻在了店名上——“Han’s Coffee”中的“Han”，正是取自儿子名字中的“翰”字。俊翰笑说，自己曾劝父亲不要用他的名字，但传统而执着的父亲最终还是悄悄挂上了这个招牌。

咖啡香里 重拾生活温度

开店一年多来，小店尚未收回成本，林汶聪的月收入也仅约2000元，比起往日的薪水缩水了超过一半。然而，得与失之间，无法单凭金钱衡量。

在每日与顾客的近距离沟通中，林汶聪悄然完成了蜕变。除了变得更爱笑、开朗，林汶聪也加强了与家人的沟通。儿子经常会主动到店里帮忙，妻子也常出谋划策、帮忙研发新饮品。在共同经营这份事业的过程中，一家人的心贴得更近了。