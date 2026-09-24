数学不及格，也能当医生？

15岁，杨积岳数学只考42.3分。33岁的他，如今成了医生、取得电脑科学硕士学位，还在医疗集团Foundation Healthcare担任数码产品与生态系统部门总负责人。

杨积岳求学时期常因生病进出医院，因此早早立下志愿，长大后要当医生。不过，活跃于课外活动的他，当时没有把足够时间投入学业，成绩一直不理想。

A水准考试中，他有两科考获B，理解与写作（General Paper）只得D，距离新加坡国立大学医学院的录取线还有一段距离。他不甘心就此放弃从医梦想，决定重考A水准，为自己再争取一次机会。

不少人告诉他，重考后成绩进步的考生非常少。但他认为，失败的代价不过是几百元考试费，成功的话却可以选读自己真正想读的科系。

于是，他在服兵役期间重新备考，最终取得全A成绩，如愿获国大医学院录取。

成为医生后，临床工作让杨积岳看到医疗体系中存在的问题，后来，他转向电脑科学领域，希望借助科技帮助更多病人。

“我很喜欢当医生，但我觉得如果一辈子只做临床医生，能接触的病人始终有限，所以我想通过科技把影响扩大。”

铭记初院师恩 主动提名教师参奖

回头看这段曲折的求学与职业历程，杨积岳最常提起的，是初院时期教过他的数学教师洪伟美。

毕业后，杨积岳（右）与初院数学教师洪伟美仍经常保持联系，遇到职业选择时也会向教师请教。（受访者提供）

他说：“支持一个你知道一定会成功的学生是很轻松的，但如果你知道这个学生的梦想有一点不现实，成功率也不高，却还是愿意帮他，我觉得这是很不一样的。”

现任教于明智中学的洪伟美（50岁）回忆，当时她其实并不知道杨积岳想当医生，只是看到了他的决心，觉得这份坚持值得支持。“我当时答应帮助他，但有两个条件：一是他必须在放学后回学校找我，二是他必须带着问题来问我，我不会把两年的课程重新教一遍。”

今年，杨积岳主动提名洪伟美参选总统教师奖，甚至亲自找到教育部长李智陞，向他说明洪老师对自己的影响和帮助。李智陞也在今年的飞跃教师奖颁奖典礼上提及这段师生情，赞扬洪伟美对学生的付出。

洪伟美认为，她只是做了一名教师应该做的事。她说：“我为他如今的成长感到自豪。他始终铭记一路上支持过他的人，这一点充分体现了他的品格。”