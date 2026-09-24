一群男子涉嫌公然在淡滨尼中路一个游乐场旁吸电子烟，其中两人还看似一度抽搐，引居民担忧。新加坡卫生科学局表示已知晓事件，并正在调查。

这起事故发生在上星期四（9月17日）傍晚5时30分左右，地点是淡滨尼中路第505座组屋旁的游乐场。

不愿具名的网民目睹上述一幕后，拍下视频。根据视频内容，五名年龄介于20岁至40来岁的男子当时坐在游乐场旁有说有笑，其间一人看似拿起一个电子烟吸了一口，并吐出烟雾。

这名网民受访时告诉网络媒体Stomp，他暗中观察大约10分钟，怀疑他们可能滥用含有药用麻醉剂依托咪酯（etomidate）的电子烟（俗称丧尸烟弹），因为当中至少两人吸食电子烟后一度抽搐，而且神情呆滞。

这名网民说，他是三个孩子的父亲，游乐场当时有不少孩童玩耍，这群人在光天化日下抽电子烟，让人感到不可置信。

网民事后也通报卫生科学局。

卫生科学局答复《联合早报》询问时证实，当局已经知悉这起事件，并正在跟进调查中。当局也鼓励公众可上网www.go.gov.sg/reportvape，或致电热线电话6684 2036或6684 2037举报违例者。