一名男子被拍到在榜鹅水滨坊（Waterway Point）的东风汽车路演现场，当着公众和孩童的面公然吸电子烟。有关视频近日在网上流传，东风新加坡证实已确认涉事男子身份，正在内部处理此事；卫生科学局也已知悉事件，正在跟进调查。

社交媒体账号sgfollowsall早前上载一段由网民提供的视频。网民称，视频摄于8月30日晚上约7时20分，涉案男子当时坐在东风汽车的路演现场，相信是工作人员。在他不远处则有多名公众，包括带着孩子的家庭。

网民声称，事发前已留意到男子多次从一个装置吸入烟雾，因此拍下过程，并于同一天向卫生科学局举报。

《联合早报》就事件询问东风汽车。东风在新马的电动车及混合动力汽车独家区域经销商和进口商Volt Auto回复说，公司已确认视频中男子的身份。

不过，由于事件目前仍由公司与相关方面内部处理，公司现阶段无法进一步说明男子具体属于公司员工、销售人员、促销员，还是其他合作方人员。

公司说，已知悉有关视频在网上流传，并严肃看待事件。

“在得知事件后，我们立即着手了解事发经过，并与相关方面处理此事。”

公司补充说，目前正与相关方面内部处理事件，并会在适当情况下配合有关当局。由于事件仍在处理中，现阶段不宜透露是否已对涉事男子采取具体行动。

Volt Auto强调，公司对代表品牌参与活动的人员涉及违法行为采取“零容忍”态度，所有员工、代表和活动工作人员在代表品牌期间，都须全面遵守新加坡法律，并保持负责任及专业的行为。

公司指出，在值勤期间或东风相关活动中持有或使用受禁电子烟是“不可接受”的行为，公司不会纵容。事发后，公司也已再次提醒参与业务和活动的人员及合作伙伴，须遵守新加坡法律和条例，包括不得持有、使用及购买电子烟。

卫生科学局受询时则证实已知悉有关事件，正在跟进调查。

当局也鼓励公众若发现类似事件，可通过线上举报平台提供信息，或每天上午7时至午夜12时拨打6684 2036或6684 2037举报，热线周末和公共假日也照常运作。