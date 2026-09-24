旧汤申路有长尾猕猴拆除路灯部件引起关注。陆路交通管理局证实，被拆下的是路灯远程控制与监测系统的控制节点，沿路共有八处受影响，但当局在事发当天已全部更换。

陆交局答复《联合早报》询问时说，被拆的控制节点属于远程控制与监测系统（RCMS）的一部分。它可自动侦测故障，并远程控制路灯。这些部件脱落后，没有对道路使用者构成安全隐患，路灯运作也不受影响。

RCMS系统在9月21日顽猴作乱后便自动侦测到部件脱落，并立即通知维修承包商。旧汤申路上八处受影响的控制节点，在当天已全部更换。

陆交局透露，过去在其他靠近树林和自然保护区的地方，也发生过野生动物损坏或拆除路灯部件的事情。为减少这类情况，当局正在与维修承包商研究，可采用哪些更能够防拆的措施，包括探讨把控制节点装进灯柱结构内，降低被损或被拆的风险。

国家公园局野生动物管理高级署长侯俊明说，当局也注意到野猴破坏路灯的视频，此前也曾接获类似通报。他说，猕猴天性好奇，爱探索周遭不熟悉的东西，这次可能就是出于好奇或为了玩耍，而将路灯装置拆下。公园局会继续留意与观察。

公园局提醒，公众若遇到猕猴，应保持冷静并慢慢后退，不要突然有大动作或与它们持续对视。由于猕猴可能看到塑料袋就认定有食物，因此公众若发现有猴群出现，应把手上的塑料袋收好，避免引起它们的注意。