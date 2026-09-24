从2028年7月1日起，员工人数超过200人的组织，须有至少一名取得人力资源专才学会认证的人力资源专才。认证须属于专业人士或以上等级，以进一步推动专业化，协助雇主打造更进步的工作场所和提供优质工作。

去年2月成立的人力资本能力发展劳资政工作小组，星期四（9月24日）公布报告，提出五大建议加强我国人力资本能力。

人力部兼贸工部政务部长符策翔，星期四早上出席人力资源专才学会年度论坛时，宣布政府接纳所有建议，并将与包括全国职工总会、新加坡全国雇主联合会在内的劳资政伙伴合作落实。

其中一项建议，是为组织建立值得信赖的人力资源专业能力基准。本地已有逾9000人或20%的人力资源从业员，在人力资源专才学会认证计划下，取得认证。

符策翔致辞时说，在劳资政伙伴共同努力下，预计到了2030年，获认证的人数将从9000人翻倍至1万8000人。

这项认证计划分四个等级：助理、专业人士、高级专业人士，及大师级专业人士。目前取得专业人士或以上等级认证者，超过6900人，他们有至少三年人力资源工作经验。

从后年7月起，员工人数逾200人的组织，须有至少一名人力资源专才，取得专业人士或以上认证。若相关人员持有由其他国际人力资源专业机构颁发，且获人力资源专才学会认可的同等认证，也被视为符合规定。

提供100元津贴 鼓励尽早认证

政府会从今年10月1日起至2028年6月30日，提供100元的津贴，给有意考取专业人士及高级专业人士认证者。新增津贴后，他们须支付的费用，介于163元5角至272元5角。政府也将允许使用技能创前程企业补助，来抵消尚需缴付的费用。详情日后公布。

人力部数据显示，本地约有2000家企业雇用超过200名员工，占全国劳动力逾45%。这些大型企业中，已有超过900家或45%，有至少一名认证的人力资源专才学会的人力资源专才。

工作小组提出的另外四项建议包括：已在去年10月推出的“新加坡职场进阶指数” （Singapore Opportunity Index） 、协助企业把人才能力纳入增长策略、善用人工智能（AI），推动以人为本的工作转型及发展未来的团队主管。

推人力资源AI转型计划助企业

五大建议都有相应的援助措施和计划，当中包括劳资政伙伴会通过一项名为“以人为本人力资源AI转型计划”（PATH），推出人力资源AI入门套件，把合适的AI方案、咨询、培训及资助整合起来，协助企业落实具影响力的人力资源AI应用。

人力资源专才学会也将与培训伙伴合作，推出更多符合“AI素养技能徽章”标准的认证培训课程。职总则将制定一本手册，协助人力资源专才应对AI转型，预计在明年第一季推出。

在培训未来团队主管方面，人力资本领袖学院预计明年推出一项面向资深人力资源专才和团队主管的人力资本领袖发展计划，提供他们所需的能力、资源和支持网络。

符策翔指出，这份报告是一份重要蓝图，所提出的建议可指引如何重新设计工作，让生产力与个人发展并进，并加强专业与领导能力，从而在劳动力相关决策上作出更佳选择。

工作小组在过去一年多的时间，与超过1000名雇主、员工、人力资源从业人员、及商会和行业协会、人力资源机构、学术界和政府机构代表接触，并预计到了2030年，五大建议可惠及逾200万名员工，支持至少2000家企业，并提升2万名人力资源专才和团队主管能力。

联合领导工作小组的职总助理秘书长郑德源受访时说，人力资源专才在公司和职场转型中扮演重要的角色，除了涉及员工从招聘到离职的过程，他们也协助公司面对数码化、AI浪潮等挑战。

“让人力资源从业员取得专业认证，是数年前职总和雇联专业人士、经理和执行员（PME）专责小组提出的主要建议之一。我们希望认证计划能让人力资源专才掌握相关知识，最终的目标是让新加坡员工从中受益。”

雇联总裁郝硕说，很多雇主在人力资源方面已纳入AI应用，但中小型企业可能缺乏这方面经验和知识，而人力资源AI入门套件可以帮助企业，让他们在转型过程中走得更远和更顺。