为了加强新加坡在发生粮食供应中断时的准备和应变能力，新加坡食品局星期三（9月23日）展开预演，确保储备粮食供应输送畅通，以保障公众能顺利在零售门市购得食品。

食品局星期三发文告说，这项演练让食品局和业界伙伴得以验证应急预案，进一步加强各方应对潜在供应中断的整体准备能力。

演练中，食品局官员和储备粮食运营商、物流业者、零售商等，测试相关系统、程序和物流安排，以确保储备粮食能有效地从仓库运往零售门店。从中汲取的经验也将作为未来的策划和应急准备工作的借鉴。

食品局星期三成功展开预演，以测试储备粮食供应应急预案，确保策划的流程环节畅通。图为储备粮食运抵参与演练的零售商配送中心后，卸载并运入仓库的情况。（新加坡食品局提供）

在场视察演习的教育部兼永续发展与环境部高级政务部长普杰立医生提醒，粮食供应中断可能因各种突发因素造成，包括疾病暴发、气候相关事件，以及地缘政治局势变化。粮食供应在恢复过程中，储备粮食可发挥重要的缓冲作用。因此各方必须做好准备，在必要时刻调动这些储备。

“开展这类演练，有助于我们测试现有规划，加强粮食供应链之间的协调，增强我们管控潜在供应中断的能力。通过政府和业界伙伴的紧密协作，可促进我国食品供应链的韧性，继续确保新加坡人能获得安全、可靠的粮食供应。”

由食品局推出的“新加坡食品故事2”（Singapore Food Story 2），旨在以多管齐下的粮食韧性战略，确保我国粮食供应的韧性。这包括粮食进口来源多元化、拓展全球合作伙伴关系、发展本地农业生产，以及建立粮食储备。

当局将定期检讨应急预案，确保我国时刻做好准备，以应对潜在粮食供应中断。